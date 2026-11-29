世界3階級制覇のWBO世界スーパーフライ級王者寺地拳四朗（34＝BMB）が、初防衛に成功した。同級6位ハシエル・アルドル（25＝メキシコ）と対戦して5回2分2… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

世界3階級制覇のWBO世界スーパーフライ級王者 寺地拳四朗 （34＝BMB）が、初防衛に成功した。 同級6位ハシエル・アルドル（25＝メキシコ）と対戦して5回2分29秒KO勝ち。 右ストレートでチャンスをつかみ、ラッシュで一気に仕留めた。

今月22日に一般女性との結婚、来年4月に第1子が誕生することを発表したばかり。 新しい家族の存在を力に変えて、世界戦20戦目の節目を飾った。 完勝だった。 寺地は5回、右ストレートを相手の左アッパーに合わせて、大ダメージを与えた。

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ふらつくアマドルに襲いかかる。 ロープに釘付けにして、右ボディーから入って、ガードを下げさせて、顔面に向かって連打。