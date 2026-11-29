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寺地拳四朗「練習した成果。80～90点」長身無敗選手をKO 新婚妻に「勝ってくるよ」
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ボクシングのトリプル世界戦は29日、東京・両国国技館で行われ、世界ボクシング機構（WBO）スーパーフライ級で王者の寺地拳四朗（BMB）がハシエル・アマドル（メキシコ）に5回2分29秒KO勝ちし、初防衛に成功した。
ボクシングのトリプル世界戦は29日、東京・両国国技館で行われ、世界ボクシング機構（WBO）スーパーフライ級で王者の寺地拳四朗（BMB）がハシエル・アマドル（メキシコ）に5回2分29秒KO勝ちし、初防衛に成功した。
◇ 寺地が世界3階級制覇王者の貫禄を見せつけた。 これまで16戦無敗だったアマドルをKOで下し、7月につかんだスーパーフライ級王座の初防衛に成功。
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「練習した成果が出た。 内容は悪くない。80～90点くらい」。 傷一つない顔で涼しげに振り返った。 この階級では長身の172センチの相手に備え、元スーパーバンタム級世界王者の小国以載（角海老宝石）ら体格の大きい選手とスパーリングを重ねてきた。
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