WBO世界スーパーフライ級王者の寺地拳四朗が29日の初防衛戦に向け、11月28日に前日計量を1回でクリアしました。結婚後の減量と自炊による精神強化への意気込みを語っています。

WBO 世界 スーパーフライ級 王者の 寺地拳四朗 が、11月29日に東京両国国技館で開催される世界戦の 前日計量 を成功させた。寺地は28日、東京都内の会場で対戦相手である ハシエル・アマドル とともに、減量チェックをわずか1回の試技でクリアした。無傷の初防衛戦へ向けた最終的な調整が完了し、試合当日の舞台準備が整った形だ。

寺地拳四朗、1回で計量クリアの記録

寺地は34歳、所属はBMBの現王者であり、世界3階級制覇の実績を持つ名選手だ。対するハシエル・アマドルは25歳、メキシコ出身の同級6位挑戦者である。両選手とも規定重量を完璧に守り、問題なく試合への出場資格を得た。これで11月29日に行われるタイトルマッチへの不安は解消された。

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結婚後の自炊と減量への心理的サポート

寺地は1歳年上の女性と今月結婚したが、その後も食事は自分で調達・調理する生活スタイルを貫いている。計量後の食事はこれまで通り寺地が自炊し、今朝も小さいワタリガニのみそ汁の準備をしたと明かした。メインメニューは西京焼きで、サケとタラを使用している。昨日漬けた食材はみそが余ったため、家にあったウィンナーも漬けてみたという。おいしさが奥さんも食べてくれるので、結婚生活においても食事は重要な要素となっている。

減量スケジュールも非常に順調だった。寺地は前々日にはすでに体重を落とし、流れで調整を進めたという。昨日は減量のため水抜きをしていた期間でもあり、妻はなるべくそっとしておいてくれたと振り返る。家のことは何もしないでいいので楽であり、それはありがたかったと語っている。こうした家庭内のサポートが、試合前の緊張感を和らげているようだ。

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172センチの長身挑戦者への戦略的評価

対戦相手のハシエル・アマドルは、KO率80％超の無敗の挑戦者である。寺地を7センチ上回る172センチの長身を誇るが、寺地は身長を重要視していない。寺地は「身長は高い感じで細い。でも距離感さえ合えばそんなに身長は関係ない。そこまで考えていない」と言い切っている。体格の差を過度に意識せず、自身の戦術と距離感に焦点を当てて対戦に臨む姿勢が示された。

結婚によるメンタル面の変化も期待されている。寺地は「責任感はより強くなったので、危ないところは耐えられたりするのかな。そういうメンタルが強くなるんじゃないかな」と語っている。結婚効果によって精神的な強さが増し、試合中の危ない場面でより強く耐えられる可能性を示唆した。この精神面の強化が、初防衛戦における勝利の鍵となるか注目が集まっている。

約4カ月ぶり初防衛戦への意気込み

この試合は、7月にイスラエル・ゴンサレス（メキシコ）との同級王座決定戦を制して以来、約4カ月ぶりの初防衛戦となる。寺地は長年の実績と最近の家庭的な安定感をバネに、世界ランク15位のハシエルを相手に堂々と戦う構えだ。11月29日の両国国技館での試合結果が、次なるステップへの重要な指標となる。寺地の自炊による食事管理と、妻のサポートがもたらす精神的安定感が、リング上でのパフォーマンスにどう反映されるか、世界ファンが待ち受けている。