WBOスーパーフライ級王者の寺地拳四朗が、美容好きの一般女性と結婚し来年4月に第一子となる男児の誕生を控えている。新たな家族を持つことが戦い続ける原動力となり、最年長防衛記録更新を目指す。

同級6位ハシエル・アルドル（25＝メキシコ）と対戦して5回2分29秒、ＫＯ勝ちでベルトを守った。17年5月に25歳で最初の世界ベルトを巻いてから、あと半年で10年になる。34歳は「20戦目もやっているんか、とじんわり思うぐらい」と口にする。

かつては計量後に6万4800円の特注焼き肉弁当をぱくついたが「霜降りはもう無理なんで、赤身で胃がもたれなさそうな肉が食べたい」。 計量後のリカバリーには、西京焼きに変わった。 すでに功成り名を遂げた。 長く世界王座についた選手にとって、永遠の課題ともいえるモチベーションの維持。

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寺地は、井上尚弥に次ぐ日本人2人目の2階級での王座統一、3階級制覇と次々にクリアしてきた。 強いままで引退を志向し、21年9月の初黒星では「引退を考えた」。 そして25年7月に2敗目を喫した際も「何も考えられない」と率直な心境を口にしていた。 そんな寺地が百八十度変わる出来事があった。