京都府内の歴史ある寺院で火災が発生し、住職の自宅が全焼するとともに周囲の山林へ延焼した。住職が草を燃やしていた際に火の手が広がったとみられ、住職は軽いやけどを負った。当寺院は弘法大師開創と伝えられる由緒ある寺院で、uminousな歴史と信仰を誇るが、今回の火災でその一部が焼失した。消防・警察が原因の調査を進めている。

警察と消防の発表によれば、寺の敷地内にある住職の90代男性の自宅1棟が全焼し、周囲の山へも火が広がっているという。 この火災により、住職の90代男性が右足に軽いやけどを負った。

男性は当時、寺の敷地内で草を燃やしていたと伝えられており、他の逃げ遅れなどは確認されていない。 現在、この寺は臨済宗妙心寺派に属し「とこなげ山」あるいは「眼病」に霊験あらたかな寺院として地域に親しまれている。 寺伝によると、大同二年（807年）に弘法大師が開創したとされる。 弘法大師は遣唐使として唐に渡り、密教の奥義を伝授された後、帰国に際して本国に向かって独鈷を天に投げたところ、白雲を引いて飛び去ったという。

その後、行方を奈良の春日神社に伺ったところ、神託により「丹波国佐伯の庄山内村の北峰、娑婆山の松の枝にかかっている」との言い伝えがあり、白鹿に導かれてこの地に至ったとされる。 以来、この地は「鹿谷（ろくや）」、山号を「獨鈷抛山（とこなげさん）」と名付け、十一面千手観音（大師一刀三礼の作）を安置することから「千手寺（せんじゅじ）」と呼ばれるようになった。 当寺は創建後、藤原時代に焼失し、建長寺の止菴和尚が復興した際に真言宗から臨済宗へと転宗した。 さらに天正五年（1577年）にも兵火に見舞われ、妙心寺の禅岩和尚によって再興され、それ以来妙心寺派に属している





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