寝袋とLED懐中電灯、チタン製箸、腹筋ベルトなどを合わせたセット商品

寝袋とLED懐中電灯、チタン製箸、腹筋ベルトなどを合わせたセット商品です。寝袋は4in1多機能で、230T防水です。LED懐中電灯は、軍用のLED懐中電灯です。チタン製の箸は、19cmの軽量頑丈で角のない箸です。腹筋ベルトは、EMS腹筋ベルトです。

寝袋と LED懐中電灯 、 チタン製箸 、 腹筋ベルト などを合わせたセット商品です。 寝袋は4in1多機能で、230T防水です。230T防水は、水に浸かっても水分が入らないように設計されています。

寝袋は4kgの重さで、快適な温度で寝ることができます。 寝袋は丸洗い可能で、収納パック付きです。 LED懐中電灯は、軍用のLED懐中電灯です。3000000ルーメン超高輝度で明るいです。 ペンライトの超強力ハンディライトは、5モードでズーム調整が可能です。

Type-C USB充電式ハンドライトは、軽量小型で電池式です。 防水防災手持ち作業用携帯ライトは、新型のへっとライトです。 チタン製の箸は、19cmの軽量頑丈で角のない箸です。 純チタンで1膳の滑り止め直火調理器具です。

腹筋ベルトは、EMS腹筋ベルトです。6種類モードで三つのコントローラーが付いています。19段階の強度で腹筋トレーニングが可能です。 二つ腕ベルト付きで多部位対応の筋トレ器具です。 USB充電で液晶表示が可能です。 延長ベルト追加で筋肉刺激が可能です。

男女兼用で日本語取扱説明書が付属しています。 靴下はメンズのくるぶし靴下です。10足セットの夏用靴下です。 吸汗防臭綿で快適な靴下です。 カラフルソックスでおしゃれな靴下です。 通気性が良い吸汗速乾の靴下です。 リブ柄の靴下で、くつしたメンズの靴下です





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