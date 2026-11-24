令和6年元日に起きた能登半島地震からもうすぐ3年。大きな被害を受けた石川県能登地方は復興の途上にあり、基幹産業の農林水産業では人材の流出が起きている。一方で、日本海に突き出た半島という地の利から海の幸・山の幸に恵まれ、寒ブリ、ノドグロ、カ…

令和6年元日に起きた能登半島地震からもうすぐ3年。 大きな被害を受けた石川県能登地方は復興の途上にあり、基幹産業の農林水産業では人材の流出が起きている。 一方で、日本海に突き出た半島という地の利から海の幸・山の幸に恵まれ、寒ブリ、ノドグロ、カキといった魚介類や、中島菜、加賀レンコンなどの伝統的な能登野菜、能登牛など豊かな食材を現在も産出している。

そんな「食の力」を復興に生かそうと、能登産の食材をふんだんに使った料理を全国のレストランで提供する「未来につなぐ能登の里山里海フェア」が始まった。 石川県が音頭を取り、「ロイヤルホスト」約200店のほか、サラダバーレストラン「シズラー」12店▷シェラトン都ホテル東京▷ホテルメトロポリタン高崎▷ホテルメトロポリタン長野－が協力している。 ロイヤルホストには12月9日から令和9年2月上旬まで、石川県の郷土食「治部煮（じぶに）」やご当地洋食「ハントンライス」をアレンジしたメニューが並ぶ。

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シェラトン都ホテル東京は9年1月7日まで、能登牛や寒ブリ、能登野菜を取り入れたアラカルトやコース料理を各レストランで提供する。 また、度重なる地震で被害を受けた熊本を支援する試みも。 沖縄料理店「なんくるないさー」などの運営会社は、別ブランドも含めた直営50店舗で「熊本応援フェア」を開催中だ。 地鶏「天草大王」や名物のからしレンコンを使ったメニューを提供し、1皿につき10円が熊本市に寄付される。