米人工知能（AI）開発企業アンソロピックの新規株式公開（IPO）では、従業員らが一夜にして巨額の資産を持つ富裕層の仲間入りを果たした。折しも米国内の一部では、中間層の縮小や富と権力の集中に対する懸念の高まりを背景に、さまざまな形で富裕層への課税を試みる動きが広がっている。

ロサンゼルス（ CNN ） 米人工知能（AI）開発企業アンソロピックの新規株式公開（IPO）では、従業員らが一夜にして巨額の資産を持つ富裕層の仲間入りを果たした。 折しも米国内の一部では、中間層の縮小や富と権力の集中に対する懸念の高まりを背景に、さまざまな形で富裕層への課税を試みる動きが広がっている。

ニューヨーク市では、普段の居住用ではない高級住宅に毎年追加の税が課されようとしている。 首都ワシントンでは、高額所得世帯の投資収入に対する課税が検討されている。 これまで所得税のなかった北西部ワシントン州も2028年以降、年間所得が100万ドル（約1億6000万円）以上の世帯に州税を課す。 カリフォルニア州では今月3日の中間選挙に合わせた住民投票で、超富裕層への課税案「提案40号」が否決された。

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これを受け、民主党のクリス・バンホーレン上院議員は米政治専門サイト「ポリティコ」とのインタビューで、富裕税の導入は一つの州だけではできないことを示唆していると語った。 連邦議会ではすでに、資産10億ドルを超える超富裕層に純資産の5％の税を課す法案が、上下両院に提出されている。2028年大統領選ではこれが争点となる可能性もある。

富裕層向けの資産管理会社、米ブルー・ゾーン・ウェルス・アドバイザーズのアンダーソン・ラフォンタント取締役は「資産が10億ドルになったといっても、税金の支払いに回す5000万ドルの現金が手元にあるとは限らない」と指摘する。 ラフォンタント氏の顧客の中にはAI企業の従業員もいるが、こうした純資産はほとんどが紙面上の数字だと話す。 企業のIPOでは、上場後の株式売却が制限され、従業員は売却できるまで現金が手元に入らないケースもある。

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（現時点で同氏の顧客にアンソロピックの従業員や創業者はいない）カリフォルニア州知事選に出馬した気候活動家で資産家のトム・ステイヤー氏は、「富裕税のポイントはそこにある。 紙面上の資産が対象になる点だ」と話す。 同氏は提案40号について、「不完全」だが「ないよりはまし」と語った。 米法律事務所ホーランド・ナイトで個人向け資産管理と税務を担当する弁護士、メーガン・リサ・ジョーンズ氏は、提案40号を回避しようと他州へすでに転出したり、転出を検討したりしている顧客もいると話す。

ラフォンタント氏の顧客の中にも、州税を理由に転出した例があるという。 同氏は「私は富裕層が裕福だからと腹を立てているわけではない。 ただ、反対側の人々は本当に苦労している」と語った。 ベセラ氏の報道担当者はCNNの取材に答え、高額所得者への追加課税を恒久化する「提案3号」の可決に言及。

同州の有権者は富裕税を支持していることがうかがえると指摘した。 ワシントン州では3日の住民投票で、年間所得100万ドルを超える部分に9.9%の税を課す「ミリオネア税」が支持され、28年に施行される見通しとなった。 夫婦それぞれの所得が50万ドルを超える場合、その世帯も対象となる。 一部の顧客は、自社株を受け取る権利が確定して給与と同じように課税された結果、株式を売って現金を手にしたわけでもないのに、恐ろしい額の税金を請求されることもあり得るという。

全米で生活費が急騰している今、「百万長者」であることはかつてほどの意味を持つかどうかが疑問視されるようになった。 例えばシアトルの不動産会社、ジェイナスグループ・リアル・エステートによると、同市内の一戸建て住宅価格の中央値は先月の時点で約110万ドルだった。

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「人々の働き方が変化しているなら、そしてAIが本当に雇用を奪っていくなら、私たちはまた一つ、税制やさまざまな財源をどうするかという大きな課題に直面することになる」と、同氏は指摘した。