お笑い芸人富澤精一が、狩野英孝とのトークで運転免許はあるが運転しない理由を明かした。車庫入れや駐車時の衝突を頻発し、安全のため自ら運転を止めた経緯を告白。

お笑い芸人の 富澤精一 が、同じくお笑い芸人の 狩野英孝 とのトークセッションにおいて、運転に関する驚きの事実を告白した。二人が語ったのは「最近コレやめました」というテーマであり、富澤は「最近でもないけど、車の運転」と答えた。この発言に狩野は驚き、「俺ずっとそれ聞きたかったんですけど、免許持ってるんですよね？」と確認したところ、富澤は当然のように「もちろん」と頷き、免許証を所持していることを明かした。

免許所持の裏にある運転回避の経緯

富澤は免許を所持しているにもかかわらず、実際に車で移動する際には、妻またはマネジャーに運転を任せているという。狩野はこの状況に対して疑問を呈し、「富澤さん運転する話、一切聞かないですけど、何でなんですか？」と本音をぶつけた。この質問に対し、富澤は自ら運転することをやめたきっかけとなった、いくつかの具体的な事故のエピソードを詳しく語り始めた。

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その第一の理由は、マイカー購入時の悲劇的な出来事だった。富澤はマンションに住んでおり、ミニバンを購入して納車当日を迎えた。しかし、自宅の車庫入れを行うその日に、いきなり車体をぶつけてしまう事故を起こしてしまった。納車祝いの瞬間を祝うはずが、最初の瞬間から衝突という結果となり、この出来事が大きなトラウマになったようだ。

日常の衝突と自身の認知特性の自覚

車庫入れの事故だけでも驚愕だったが、その後の日常での出来事が、富澤にとって運転を止める決定的な理由となった。富澤は、スーパーなどの駐車場へ乗り入れた際にも、駐車スペースに車を入れようとして三角コーンに接触してしまったと告白している。この時、富澤は自分の視力や運転技術の問題ではなく、自身の思考回路に問題があることに気づいたという。

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富澤は、自身がかつてカーレース系のゲームをよくプレイしていたことを振り返った。ゲーム内では、車同士が激しく衝突しながらもプレイが進む世界観に慣れ親しんでおり、現実の運転においても無意識のうちに「ガンガンぶつける」というゲーム的な思考が働いていたと分析した。この思考モードが現実の交通環境において危険であることを自覚し、「俺、見えてないんだと思って」運転を控えるようになった経緯を説明した。

狩野の安堵と富澤の独自の理論

富澤の告白に、狩野英孝は「良かった！やめてくれて！マジで良かったですわ！」と安堵の色を隠せなかった。実際、交通ルールを遵守していても事故は起こり得る中、富澤自身の特性が運転を危険に晒す要因となっていた可能性は高い。しかし、富澤は単なる恐怖心だけでなく、車という乗り物に対する独自の哲学的な疑問も抱えていた。

富澤は、「車ってゴーカートみたいに、周りゴムとかでぶつかってもいいようにしたらいいのに」という個人の感想を述べた。その理由として、「人だって足の小指とかぶつけるじゃん。自分の体だってぶつけるのに、車はぶつけるよ～、っていう理論」と語った。人間は小さな衝突にも痛みを感じるにもかかわらず、車は硬く大きな衝突しか許容されない現在の仕様に対して、不便さや危険性を感じているのだ。

これに対し狩野は、「ちゃんと、交通ルール守って行けば、ぶつけることないんですけどね」と現実的な意見を提示した。富澤はこれに頷きながら、「基本的にはね。ちょっとそこから怖いなと思って、そこからしなくなったね」と締めくくった。狩野も「良い決断ですね」と同意し、富澤が運転を止めたことが正解であったことを示唆した。このトークを通じて、富澤の慎重な性格と、公の場での安全意識の高さが改めて確認される結果となった。