富栄ドラムVIVANT2最終話クランクアップ 堺雅人との交流と林原めぐみの声優役披露

TBS日曜劇場「VIVANT」シーズン2が最終回を迎え、富栄ドラムがクランクアップ後の心境を明かした。主演の堺雅人氏や声優林原めぐみ氏との共演秘話や、撮影終了時の感動的なエピソードを詳しく伝える。

TBS 系 日曜劇場 で放送されたドラマ「 VIVANT 」のシーズン2が、8日放送の最終回をもって幕を閉じた。この節目を迎えた際、劇中で重要な役割を担う 富栄ドラム を演じる 富栄ドラム 氏は、自身のインスタグラムを更新し、視聴者への感謝と撮影現場の裏側を共有した。

富栄ドラム氏は、クランクアップ時に撮影された写真と共に、「最終話ご視聴ありがとうございました」というメッセージを投稿した。この投稿は、ドラマ制作の全過程が完了したことを示す「オールアップ」の瞬間を記念するものであり、ファンにとって撮影終了の公式発表ともなる重要な情報である。

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堺雅人氏との同日終業と緊張緩和

富栄ドラム氏は、本作の主演である堺雅人氏（53）と同じ日にクランクアップを迎えたことを明かした。堺氏とのスケジュールの一致により、富栄ドラム氏は「あまり緊張せずに撮影に臨むことができました」と振り返る。主演俳優と終業日が重なることは、制作サイドにとってスケジュール調整の巧みさを示す一例でもあり、キャスト間の気遣いが現場の雰囲気にプラスに働いたとみられる。

しかし、最後の挨拶の順番については予想外の展開があったという。富栄ドラム氏は、自分の順番が堺雅人氏の次に来ると考え、油断していた際に「ドラムからお願いします！」と突然呼ばれたことに驚いたと告白した。このやり取りは、撮影の締めくくりにおけるキャスト間の親密さと、無用な緊張感を和らげるための現場の温かさを示すエピソードとして語られている。

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林原めぐみ氏による声優演技の緊張感

本作において、富栄ドラムを演じる富栄ドラム氏は、劇中でスマートフォンを通して音声のみで会話する役割を担っている。このスマートフォンの音声部分は、著名な声優である林原めぐみ氏が担当している。富栄ドラム氏は、久しぶりに人前で声を出すことについて、「緊張しました」と率直な気持ちを吐露した。

これは、俳優としての演技と声優としての音声表演が融合する難しさを反映している。林原めぐみ氏の参加は、作品のクオリティを高める要素として機能し、富栄ドラム氏にとっても貴重な経験となったようだ。音声だけの演技は、表情や仕草に頼れない分、声のトーンや感情のこもり方への意識が特に高まるため、その緊張感は当然のものと言える。

撮影終了時の感謝の言葉と涙

クランクアップ後の挨拶において、富栄ドラム氏は関係者への深い感謝を伝えた。その中で、「本当に大変な撮影お疲れ様でした」と労いの言葉をかけると同時に、「現場が変わると、もう会えない人もいるかもしれないと思うと寂しいです」と、撮影終了に伴う別れの寂しさを口にした。

さらに、「皆さんのおかげで乗り越えることができました」と、チームワークの重要性を強調した。これらの言葉は、単なる形式上の挨拶ではなく、長期間にわたる撮影生活をともに過ごしたスタッフやキャストとの絆の深さを示している。富栄ドラム氏は、この挨拶の際に「思わずうるうるしてしまいました」と涙を見せ、その感動的な瞬間をファンと共有した。