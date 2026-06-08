富士通整備済みノートPCとAnker・エレコム充電ケーブル、在宅勤務向けに販売開始

富士通の整備済みビジネスノートパソコンLIFEBOOK U9310/U939と、Ankerおよびエレコムの高耐久USBケーブルをまとめて紹介。すべて整備済み・初期設定済みで、Windows 11とOffice 2019搭載、超軽薄設計、充電ケーブルは高功率対応でiPhoneやAndroid多機種に対応。在宅勤務や学習に最適。

整備済みの 富士通 のノートパソコン LIFEBOOK U9310と LIFEBOOK U939、及び Anker と エレコム のUSB関連ケーブルが販売されている。 U9310は第10世代Core i5-10310U、8GBメモリ、256GB SSD、13.3型FHDディスプレイ、 Windows 11 と Office 2019 搭載の 超軽薄 ビジネスノートPC。

U939はCore i5-8265U、同じく8GBメモリ、256GB SSD、13.3型フルHD、Windows 11とOffice 2019搭載で、在宅勤務や学習に適した軽量薄型モデル。 AnkerのPowerLine III Flowは240W対応のUSB-C & USB-Cケーブルで、シリコン素材採用、iPhone 17/16/15、iPad Pro、MacBook Pro/Airなどに対応。 PowerLine IIはMFi認証のライトニングケーブルで高耐久性。 PowerLine USB-C & USB-A 3.0ケーブルはテレワーク向け。

エレコムのMPA-CCECSS10BKは100W PD対応のUSB Type Cケーブルで、シリコン素材、なめらかでやわらかい。 すべて新品同様に整備済みで、初期設定済みのため即使用可能。 主に在宅勤務やビジネス、学習用途を想定した製品群である





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