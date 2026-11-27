富士通とTOTO、横浜市立盲特別支援学校が共創した触覚式トイレ案内システム「FUREROUTE」が12月3日から展示開始。視覚障がい者の安全な利用を支える技術の現実化。

富士通株式会社 は、 TOTO株式会社 および 横浜市立盲特別支援学校 の生徒との共創により開発した、トイレ空間のレイアウトや人の移動を触覚で把握できる装置「 FUREROUTE 」を、代官山 蔦屋書店にて11月より一般公開を開始した。このプロトタイプは、従来の静的な触知図では伝えきれなかった個室の利用状況や動的な人の動きを、視覚と触覚の両面でリアルタイムに可視化する革新的な技術である。本展示は、国連が定める国際障害者デーに合わせて行われ、視覚障がい者を含め多様な人々が安心してトイレを利用できる環境の実現に向けて、新たな空間案内手段の可能性を検証することを目的としている。

ミリ波レーダーによる動的空間認識技術

「FUREROUTE」の核心技術は、富士通が蓄積してきたセンシング技術とミリ波レーダー見守りシステムの活用にある。カメラを用いることなく、空間内に設置された複数のミリ波レーダーから得られる人物の位置や移動情報を統合し、トイレ内の人の有無や個室内の利用状況を高精度で解析している。このシステムは、プライバシーへの配慮が強力な求められるトイレという空間特性に適応し、視覚障がい者でも安心して利用できるよう設計されている。解析されたデータは、マップとして視覚情報および触覚情報に変換され、利用者に空間全体の状況を直感的に伝える仕組みとなっている。

Also read 榎本和奏が１３歳以下女子で初優勝「ずっと負けていた」相手を破る 今季から憧れのＴリーグへ

当事者参加型共創ワークショップの成果

本装置の開発背景には、2026年3月に実施された共創ワークショップの知見が反映されている。富士通とTOTO株式会社は、横浜市立盲特別支援学校の生徒を含む多様な立場の当事者と協力し、外出先のパブリックトイレにおける課題を洗い出した。特に初めて訪れる場所では、設備の配置だけでなく「今、個室が空いているか」「空間内に誰がいるか」といった刻一刻と変化する状況が把握できないことが大きな不安要因となることが明らかになった。これらの課題に対し、当事者からのアイデアを取り入れながら、触覚による空間案内の有効性を検証するプロセスを繰り返した結果、今回発表されたプロトタイプが誕生した。

触覚と視覚のデュアルモード表示機能

「FUREROUTE」は、空間全体における人の移動を捉え、個々のセンサー単位ではなく統合された空間像として提示する点に特徴がある。利用者は、装置に備え付けられたタッチパネルを通じて、自分の見え方や好みに合わせて表示内容を調整できる。これにより、視覚情報だけで状況を理解できる人から、触覚を通じて空間の形状や人の位置を認知する視覚障がい者まで、幅広い層が直感的に操作し情報を得られるよう配慮がなされている。また、筐体のデザインからユーザー体験までを、富士通社内の視覚障がい者社員が一貫して関わりながら進めたことで、実用的かつ使い勝手の良い製品造りが可能となった。

Advertisement

代官山での展示と12月3日トークイベント

展示は12月3日から12月13日までの期間、代官山 蔦屋書店にて開催される。初日の12月3日には、横浜市立盲特別支援学校、TOTO株式会社、富士通株式会社のプロジェクト関係者によるトークイベントが予定されている。このイベントでは、開発に至った背景やプロトタイプの開発過程、そして触覚を通じた空間案内の可能性について深く掘り下げ、来場者との対話を通じて共創メディアの意義について考える機会が提供される。展示を通じて得られる来場者の体験談や意見は、今後の技術発展および新たな空間案内手段としての確立に不可欠なフィードバックとして活用される。

富士通のウェルビーイングとインクルーシブ社会

富士通株式会社は、テクノロジーを活用して人々のウェルビーイングへ貢献し、インクルーシブな社会の実現を目指す一環として、共創メディアの研究開発を推進している。過去には、ろう学校と協力した音を振動や光で伝えるアクセサリー装置「Ontenna」や、駅のアナウンスを手話や文字、オノマトペで表現するAI駆動装置「エキマトペ」、未来のアイケア体験を提案する「POCOME」などの開発実績がある。今回発表された「FUREROUTE」も、これらの取り組みの一環として、当事者との共創から生まれた体験を社会にひらき、多様な人々の間に新たな気づきや対話、意識や行動の変化を生み出すことを目的としている。富士通は、展示で得られた知見をもとに、引き続き多様な人々との共創を通じて、触覚と視覚で空間を伝える技術のさらなる発展と普及を目指していく。