富士通ノートパソコンLIFEBOOK U9310とLIFEBOOK U939の紹介

富士通のノートパソコン、LIFEBOOK U9310とLIFEBOOK U939は、ビジネス向けの在宅勤務用パソコンとして設計されています。両方のモデルは、第10世代のCore i5プロセッサ、8GBのメモリ、高速ストレージのSSDを搭載しています。

富士通 の ノートパソコン 、 LIFEBOOK U9310 と LIFEBOOK U939 は、 ビジネス 向けの 在宅勤務 用パソコンとして設計されています。 両方のモデルは、第10世代のCore i5プロセッサ、8GBのメモリ、高速ストレージのSSDを搭載しています。

LIFEBOOK U9310は、13.3型のFHDディスプレイを備えており、WebカメラとWIFIを搭載しています。 また、Type-CとHDMIの出力も備えています。 Windows11とMS Office 2019がプリインストールされています。 LIFEBOOK U939は、13.3型のフルHDディスプレイを備えており、Core i5-8265Uプロセッサ、8GBのメモリ、SSD 256GBを搭載しています。

Windows11とOffice 2019がプリインストールされています。 両方のモデルは、無線LAN対応とカメラ搭載を備えています。 初期設定済みで、軽量薄型のデザインを特徴としています。 AnkerのPowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは、240Wの出力と結束バンド付きで、USB PD対応を備えています。

また、iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Airに対応しています。 AnkerのPowerLine II ライトニングケーブルは、MFi認証を取得しており、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plusに対応しています





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