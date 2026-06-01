富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC

富士通のARROWS Tab V727/Vは12.3型のWUXGA+ディスプレイを搭載したタブレットPCです。Windows11 Proを搭載し、MS Office H&B 2019をサポートし、第7世代Core m3-7Y30を搭載し、メモリ4GB、SSD128GB、LTE対応、無線LAN、Webカメラ、タッチペン付属、USB-C、HDMIの初期設定済みの中古パソコンです。

富士通 のARROWS Tab V727/Vは12.3型のWUXGA+ディスプレイを搭載した タブレットPC です。 Windows11 Pro を搭載し、MS Office H&B 2019をサポートし、第7世代Core m3-7Y30を搭載し、 メモリ4GB 、 SSD128GB 、 LTE対応 、 無線LAN 、 Webカメラ 、 タッチペン付属 、 USB-C 、 HDMI の初期設定済みの中古パソコンです。dynabook G83は13.3型のFHDディスプレイを搭載したノートパソコンです。

高性能の第10世代Core i5を搭載し、メモリ8GB、SSD256GB、Webカメラ内蔵、WiFi&Bluetooth、USB Type-C、Win11搭載、MS Office 2021をサポートするノートパソコンです。 LenovoのIdeaPad Slim 3は15.3インチのディスプレイを搭載したノートパソコンです。 AMD Ryzen 7 7735HSを搭載し、メモリ16GB、SSD512GB、MS Office搭載、Windows11、バッテリー駆動17.4時間、重量1.59kgのルナグレーのノートPCです。

ASUSのVivobook 15は15.6インチのディスプレイを搭載したノートパソコンです。 AMD Ryzen 7 170を搭載し、メモリ16GB、SSD512GB、Windows 11、重量1.7kgのWi-Fi 6E、クワイエットブルーのノートパソコンです。 AnkerのPowerLine III Flowは240WのUSB-C & USB-C ケーブルです。 結束バンド付き、USB PD対応、シリコン素材採用、iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy / iPad Pro / MacBook Pro / Airの各種対応です。

AnkerのUSB Type C ケーブルはPowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルです。iPhone 17 / 16 / 15 / Xperia / Galaxy / LG / iPad Pro / MacBookの各種対応、テレワーク、リモート、在宅勤務の0.9mのホワイトのケーブルです。 AnkerのiPhone充電ケーブルはPowerLine II ライトニングケーブルです。 MFi認証、超高耐久、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X / XS / XR / 8 Plusの各種対応です。

Logitechの静音ワイヤレストラックボールマウスはM575SPです。 Bluetooth、Logibolt、無線、Windows、Mac、iPad OS、Chromeのトラックボールマウスです





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富士通 ARROWS Tab V727/V タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代core M3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI

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