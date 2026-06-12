富士急ハイランド、FUJIYAMAの高所点検に自動飛行ドローンを導入 従来の危険作業を削減

富士急ハイランドは、大型コースター「FUJIYAMA」の走路高所点検に最先端の自動飛行型ドローンを導入し、2026年6月11日より運用を開始した。ドローンによる点検により、画像データとAI解析を活用したプロセスの高度化・省力化を図り、従業員の安全確保と保守運営の効率化・精度向上を目指す。FUJIYAMAは1996年開業の世界トップクラスローラーコースターで、今年30周年を迎える。椿本興業株式会社と株式会社スカイブリッジが協力。

富士急ハイランド は、 椿本興業 株式会社と株式会社 スカイブリッジ の協力のもと、大型コースター「 FUJIYAMA 」の走路高所点検に最先端の自動飛行型ドローンを導入し、2026年6月11日より運用を開始した。

FUJIYAMAは全長2,045メートル、最高部79メートル、最高速度130キロメートル毎時という世界トップクラスの仕様を誇るローラーコースターで、1996年の開業以来、多くの来場者にスリルと感動を提供してきた。 従来、这类超高層コースターの点検は専門スタッフによる目視や足場を設置した高所作業で行われていたため、安全対策には万全を期しつつも危険作業の削減と点検の定量化が課題となっていた。

ドローンを導入することで、画像データやAI解析を活用した点検プロセスの高度化・省力化を図るとともに、従業員の安全を最優先し、保守運営の効率化と精度向上を目指す。 FUJIYAMAは1996年7月17日にオープンし、今年で30周年を迎える。 長年ご愛顧いただいているお客様への感謝を表明するとともに、今後も安全かつ快適な絶叫体験の提供に向けた取り組みを進めていく。 椿本興業株式会社は創業100年を超える機械系老舗商社として、現場知識とノウハウを駆使し、機械部品・装置・マテリアルの販売を通じて現場課題の解決を支援している。

同社は人と技術の架け橋となることを理念とし、100年企業のテクノロジーで現場課題をトータルサポートすることをモットーとしている





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