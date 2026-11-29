大阪のマンション賃料上昇率が世界一となる中、LIFULLや寺田倉庫minikuraの活用で広さを抑え家賃を節約する居住トレンドが拡大している。

都市部において家賃の高騰が続き、居住者が部屋の広さを意図的に抑える代わりに、外部の 収納サービス や付加価値機能を活用して生活の質を維持する新しい暮らす方法が広がりを見せている。建材や人件費の高騰による住宅価格上昇が賃貸市場にも波及している現状において、限られた予算で充実した生活を送るための具体的な工夫が注目されている。

大阪の賃料上昇率が世界主要都市で首位

不動産情報サービスのLIFULL（東京）による調査結果では、東京23区や大阪市のシングル向け平均賃料が過去最高水準を維持していることが明らかになった。特に大阪では、日本不動産研究所のデータによると、昨年の10月から半年間の間にマンション賃料が3.1％上昇し、その伸び率は世界主要都市の中で1位を記録した。この数値は、都市部での住まい探しにおいて費用対効果を追求する必要性がさらに高まっていることを示している。

Also read LIFULL ArchiTechと貴凛庁、廃校再生施設で災害レジリエンス型スマートエコビレッジ実証へ

広さより機能を外部委託する収納効率化

予算の枠内で暮らしの質を保つためには、部屋の広さのみにこだわる従来の発想からの転換が必要となっている。寺田倉庫（東京）が運営する「minikura（ミニクラ）」のような宅配型収納サービスは、月額数百円から段ボール単位で荷物を預けられる柔軟なシステムを提供している。衣類や趣味の品を屋内に置くために広い部屋を借りる代わりに、収納を外部に委ねることで家賃そのものを抑えることが可能となり、居住スペースの効率的な利用を実現している。

Advertisement

家賃に美容サービスなど付加価値を統合

住まいの費用を抑えながら生活の質を保つための工夫は、単なる収納の外部化にとどまらない。家賃に美容サービスが組み込まれたプランなど、居住コストに付加価値を統合する動きも目立つ。これらのサービスは、限られた予算で暮らしを充実させるための新たな選択肢として、居住者に多角的なメリットを提供している。住居費の節約と生活の利便性を両立させるには、居住者が自らのニーズに合ったサービスを見極める判断力が求められている。

居住者のサービス選定と将来の住宅戦略

家賃高騰が続く都市部においては、自分に必要なサービスを適切に見極めることが、居住コストを最適化する上で極めて重要となる。LIFULLや寺田倉庫といった企業が提供する多様なサービスを活用することで、物理的な居住面積の狭さを補い、精神的な豊かさや生活の質を維持する新しい居住モデルが定着しつつある。将来的には、単なる住居の提供から、生活を支える総合的なサービスパッケージへと市場の重心が移る可能性がある。