頼んでもいないのに、AIが朝一番にカードの引き落としと預金を照らし合わせて知らせてくる。家計簿アプリ「マネーフォワード ME」のデータがMetaのMuseに届くようになったからだ。だが家計の記録は、マネーフォワードにとって最大の資産のはず。なぜ外のAIに差し出したのか。安全は誰が守るのか。

1点目はその日のカードの引き落としだ。 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」から取った未払い額の上限と預金全体を比べて「足ります」としたうえで、引き落とし口座が確認できていないこと、残高の少ない口座から引かれる分があれば足りなくなることを指摘した。

この、昨今話題のMuseとはナニモノなのか。 一言でいえば、その本質は自律性にある。 Metaの説明では、利用者が実現したいことを伝えると、Museが方法を考え計画を立て必要な作業を能動的に進める。 支払いや購入など重要な操作の前には利用者に承認を求める。

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米OpenAIの「dots」などと同様のサービスだ。 Metaの担当者はメールでの取材に対し、「マネーフォワード MEのような、利用者が普段使っているサービスとMuseをつなぐことで、日常生活で役立つ体験を提供していきたい」と答えた。 いくら自ら動くAIであっても、公開Webの情報なら自分で読みに行けるが、ログインしなければ見られない口座残高や入出金履歴までは勝手に参照できない。 コネクタ（AIと外部サービスの接続口）を経由しなければ取得できないのだ。