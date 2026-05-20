家業エイド、事業承継を『経営の問題』から『個人の人生設計』へ。

家業エイドは、2026年5月よりサービス内容を全面的に刷新いたします。今回のリニューアルでは、従来の『事業承継』という枠組みを超え、家業に関わる一人ひとりの人生設計（ライフプラン・キャリアプラン）にフォーカスしたプラットフォームへと進化します。その中核として、独自のアルゴリズムにより現状の葛藤やリスクを可視化する新機能『家業カルテ』の提供を開始いたします。日本には現在、約380万社の中小企業が存在し、その数倍にあたる『経営者の家族（関係人口）』が家業の存在に何らかの影響を受けています。

〜 事業承継 を『経営の問題』から『個人の 人生設計 』へ。 家業を持つ全ての人のための 人生設計 プラットフォームとして全面刷新〜「 家業エイド 」（運営元：エヌエヌ生命保険株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：マリウス・ポぺスク、以下『エヌエヌ生命』）は、2026年5月よりサービス内容を全面的に刷新いたします。

今回のリニューアルでは、従来の『事業承継』という枠組みを超え、家業に関わる一人ひとりの人生設計（ライフプラン・キャリアプラン）にフォーカスしたプラットフォームへと進化します。 その中核として、独自のアルゴリズムにより現状の葛藤やリスクを可視化する新機能『家業カルテ』の提供を開始いたします。 日本には現在、約380万社の中小企業が存在し、その数倍にあたる『経営者の家族（関係人口）』が家業の存在に何らかの影響を受けています。

これまで『家業エイド』を通じて3万人以上の声に向き合う中で、多くの当事者が『家業の呪い（親の期待と自分の人生の板挟み）』や『情報のブラックボックス（有事の備えへの不安）』と表現できるような、言葉にならないモヤモヤを抱えている現状が見えてきました。 2026年3月に実施した独自調査では、後継候補者の約31.9%が『3年以内の転職・独立』を予定しており、個人のキャリア形成と家業の存続が激しく衝突している実態が浮き彫りになりました。 また、約8割が親の持つ財務状況や借入、重要書類の所在を把握できていないというリスクを抱えています。

こうした課題に対し、家業エイドはこれまでの『コミュニティ（交流の場）』という役割を一歩進め、複雑に絡まり合う家業と個人の状況をデータで解きほぐし、次のアクションへと伴走する『ライフデザイン・プラットフォーム』へと方針転換いたします。 調査対象：実家が事業を営んでいる、または親族が経営者である全国の男





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