家族介護者の褥瘡意識調査 早期発見と体圧分散の重要性浮き彫りに

医療法人社団鉄結会のアイシークリニックが実施した「介護の日」対象の意識調査結果を解説。在宅介護における褥瘡予防と早期発見の現状と対策を詳しく伝える。

医療法人社団鉄結会が運営する アイシークリニック （新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院）は、11月11日の「 介護の日 」を契機として、在宅で家族を介護している人々を対象に「 床ずれ （褥瘡）に関する意識調査」を行いました。この調査は、高齢化社会の進行に伴い増加する家族介護者の負担軽減と、褥瘡という予防可能な皮膚トラブルへの正しい知識の普及を目的としています。調査の結果、家族介護者が直面する現実的な課題と、適切な予防対策の重要性が浮き彫りになりました。

褥瘡発生率は3〜4% 重症化リスクと合併症

厚生労働省の調査データによれば、在宅介護を必要とする高齢者のうち、褥瘡が発生する割合は約3〜4%と推計されています。この数値は要介護度の度合いが進むにつれて、さらに高い確率で上昇する傾向にあります。褥瘡とは、長時間同じ姿勢で座位や臥位を続けることで皮膚や皮下組織への血流が悪化し、組織が損傷または壊死する状態を指します。特に仙骨部やかかと、肘など骨が突出しやすい部位に発症しやすく、寝たきりの方や車椅子生活を送る方に多く見られます。

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一度褥瘡が発生してしまうと、治癒には長期間を要することが多く、患者さんの生活の質を大きく損なう可能性があります。特に深刻なケースでは、傷口からの感染症や敗血症などの命に関わる合併症を引き起こすリスクがあります。そのため、医療現場では褥瘡を単なる皮膚のトラブルとして捉えず、全身の健康状態に直結する重要な医学的課題として位置づけています。初期の段階で正確な判断を行い、適切な処置を施すことが、重篤な合併症の回避に不可欠となります。

体圧分散と早期発見が予防のカギ

褥瘡の予防において最も重要なのは、体圧分散の概念を理解し実践することです。体圧分散とは、体重による圧力を広い面積に均等に分散させ、特定の部位に過度な負荷がかからないようにする取り組みを意味します。具体的な手段としては、エアマットや低反発クッションなどの体圧分散用具を使用することが挙げられ、これらの器具の利用によって褥瘡の発生リスクを低下させる効果が期待できます。また、定期的な体位変換も血流改善に有効な基本的なケア方法です。

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早期発見のためには、皮膚の変化に対する敏锐な観察力が求められます。褥瘡の初期症状として代表的なのは、『押しても消えない赤み』です。皮膚に赤みが見られた場合、指で軽く押して色が一時的に戻らないようであれば、皮下組織に損傷が生じている可能性があります。この段階で発見し、圧迫を解除して適切なケアを行うことで、重症化を防ぐことが可能です。家族介護者がこのような初期兆候を見逃さないよう、日頃の観察習慣を身につけることが予防の第一歩となります。

DESIGN-R分類による重症度評価の基準

褥瘡の重症度を客観的に評価し、治療方針を決定するためには、組織の損傷の深さに基づく分類体系が用いられます。日本褥瘡学会が推奨するDESIGN-R分類では、d0（皮膚損傷なし）からD5（関節腔や体腔に至る損傷）まで6段階に細かく区分けされています。この分類体系は、医療従事者同士での情報共有を円滑にし、治療の質を統一する上で重要な役割を果たしています。

初期の浅い段階（D1からD2程度）であれば、圧迫の除去と傷口の管理により比較的短期間で治癒に向かうケースが多いですが、組織が深く損傷しているD3以上の重症例では、外科的な処置が必要な場合もあり、治療期間が長期化しやすい特徴があります。したがって、家族介護者が褥瘡の進行度を正しく認識し、医療専門家への早期受診を促す判断基準を理解することは、患者さんの予後を大きく左右する重要な要素となります。調査では、このような医学的な知識の普及ニーズが高いことも示唆されています。

介護負担軽減と社会全体の啓発活動へ

今回の調査では、家族介護者が抱える褥瘡に関する認知度のギャップや、実際の対応実態の課題を明確にすることを目的として実施されました。多くの介護者が「予防できる病気である」という認識は持っていながら、具体的な対策方法や早期発見のポイントについては不十分な部分があることが指摘されます。医療法人社団鉄結会は、この調査結果を公開することで、適切な知識と予防策の啓発を進め、在宅介護の質を向上させる取り組みを強化していきます。

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高齢化が進行する現代社会において、家族介護は多くの世帯が直面する現実的な課題です。褥瘡予防のための体圧分散用具の適切な使用や、初期症状への対応力を高めることは、介護者の負担軽減にも直結します。今後、医療機関と地域社会が連携し、より多くの家族介護者に対し、実践的な情報提供と支援を行うことが、結果的に国民全体の医療費抑制や介護保険制度の持続可能性の維持につながると期待されています。アイシークリニックは、引き続き褥瘡予防キャンペーンを展開し、患者さんとその家族のサポートに努める方針です。