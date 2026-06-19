家族の想像力を映し出す―はるかと大悟が描く新作『家族の想像力』

監督・是枝が描く家庭と想像力を巡る最新作。北米公開が決定し、JAPAN CUTS 2026のクロージング作品に選ばれた。

はるかさんが主演を務める新作映画『家族の想像力』が、本日、北米公開日が7月24日に正式に決定したことが発表された。 この作品は、 是枝裕和 監督による最新作で、ニューヨークで開催される日本映画祭『 JAPAN CUTS 2026』のクロージング作品としても選ばれた。

北米初上映に向けての期待が高まる中、俳優陣の豪華なラインナップや物語の深層をご紹介する。 主演の綾瀬はるかは、建築家の妻・甲本音々を演じ、エレガントさと温かみを忘れない演技で観客の心を掴む。 一方、千鳥・大悟が工務店を営む夫・甲本健介役を演じ、仲間内のユーモアと家庭の責任感を繊細に表現する。 二人は家族という枠組みを超えた関係性と、時に抱える葛藤をリアルに描き出し、観る者に新たな視座を投げかける。

監督は香港公開に合わせて6月17日と18日に2日間、現地チームと共に「Broadway Cinematheque」や「Premiere Elements」をはじめとする数多くのアートシアターで見学や舞台挨拶を行った。 Premiere Elementsでは香港映画『In Broad Daylight』のローレンス・カン監督及び主演のジェニファー・ユーと共に登壇。

上映後には観客とのQ&Aセッションを設け、視聴者から寄せられた「人間にしかできないことは何か」「本作とこれまでの作品に共通する家族観とは何か」という質問に対し、監督は人間の想像力と血縁にとらわれない家族の在り方を語り、観客の心に強いインパクトを残した。 『家族の想像力』は、映画を通じて人間の創造性や変化し続ける社会性を探る作品である。 監督は、家族という枠組みを再定義し、血がつながるだけではない絆や、子孫を超えた続く思いを描き出すことで、観客に自らの家族観を見つめ直す機会を提供する。

作品の中で描かれるキャラクターたちの対話や葛藤は、現代社会が直面する孤独とつながりの重要性をも映し出し、国内外の観客から高い評価を受ける見込みだ。 ニューヨークで開催される『JAPAN CUTS 2026』のクロージング作品に選ばれたことで、今回の映画は北米初の上映で注目を浴びる場面が増えた。2026年8月19日には、North American Cinema Festivalでの俳優陣の舞台挨拶と共に、観客と直接対話するイベントが実施される予定だ。

日本国内での物議を醸したテーマと、国際的な舞台での評価が交わるこの機会は、是枝監督のキャリアにさらに大きな一歩となることは間違いない





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