オランダのフェイエノールトでテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーが、昨夏の移籍市場で浮上したアルジェリア代表アニス・ハジ・ムーサのアル・イテハド移籍交渉の衝撃的な内幕を明かした。リゴーによれば、サウジアラビアのクラブによる獲得工作は危機的な事態に発展し、選手の放出を拒み続けたリゴー自身が圧力や個人的な脅迫を受けたという。

オランダのフェイエノールトでテクニカルディレクターを務めるデヴィ・リゴーが、昨夏の移籍市場で浮上したアルジェリア代表アニス・ハジ・ムーサの アル・イテハド 移籍交渉の衝撃的な内幕を明かした。

リゴーによれば、サウジアラビアのクラブによる獲得工作は危機的な事態に発展し、選手の放出を拒み続けたリゴー自身が圧力や個人的な脅迫を受けたという。 アル・イテハドは、フランス人のムサ・ディアビがドイツのバイエル・レヴァークーゼンへ移籍したことを受け、右サイド強化の候補としてハジ・ムーサをリストアップしていた。2026年夏の移籍市場の最終盤にフェイエノールトとの合意を目指したものの、提示額を引き上げたにもかかわらず交渉はまとまらなかった。

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リゴーはオランダの『fcupdate.nl』が伝えたコメントの中で当時の交渉を振り返り、フェイエノールトはアルジェリア人ウインガーの売却に対してまず3000万ユーロのオファーを受け、その後アル・イテハドがオランダのクラブを説得しようと約4000万ユーロまで提示額を引き上げたと説明した。 フェイエノールトのテクニカルディレクターは「土壇場になって、サウジアラビアのクラブから巨額のオファーが届いた。 我々はオファーを受け入れて取引を成立させるよう、さまざまな方面から圧力を受けた」と語った。