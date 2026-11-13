宮﨑香蓮の病役挑戦と減量努力、赤楚衛二との撮影秘話

宮﨑香蓮がドラマ初となる病役を演じるため、3キロから4キロの減量や病院取材に臨んだ取り組みと、共演者の赤楚衛二との仲良しエピソードを詳しく紹介。

女優の 宮﨑香蓮 が、自身の俳優歴において初めて挑む病気を患う役柄への意気込みを明かし、役作りにかけた情熱と撮影現場の裏側を語った。彼女はこの役について、以前から ドラマ で一度は演じてみたいと考えていた憧れの存在であり、実現したことで非常にうれしく思っていると告白している。一方で、病気という複雑な身心の状態をどのように映像化するべきかという課題意識から、果たして自分の表現力で上手く演じ切れるだろうかという不安も同時に抱いていたという。

宮﨑香蓮は、身体機能が衰えていく過程を表現する上で、体重調整を重要な役作りプロセスと位置づけた。当初はより現実的な衰弱した様子を描くため、意図的に減量を行う計画を立てていた。しかし、制作側の方向性として、この作品の核心は単なる病状の描写ではなく、兄妹間の絆や家族愛といった情感の描寫にあるという判断が下されたため、極端な体型変化を要求される事態は回避された。その結果、宮﨑香蓮はプロデューサーと相談を重ね、最終的に3キロから4キロ程度という明確な数値目標で体重を落とし、演技の補助とした。この調整こそが、今回の撮影の中で彼女にとって最も大変だった作業であったと振り返っている。

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病院取材で患者と家族の姿勢を学ぶ

実際の病状や患者の反応を演技に反映させるため、宮﨑香蓮は事前の調査として病院への訪問を複数回実施した。彼女自身、過去に自分が入院するといった直接的な医療経験があまりなかったため、この現場検証は演技の幅を広げる上で不可欠なステップとなった。病院を訪れた際には、実際にベッドに横たわる患者たちの様子や、付き添いする家族たちの表情、会話のテンポなど、細部まで観察し、データとしての情報だけでなく、人間としての温もりや緊張感を肌で感じてきた。この体験を通じて、机上の空論ではない、生々しいリアリティを役作りに織り込もうとする姿勢が垣間見える。

台本へのメモ書きとデジタル非推奨の理由

準備段階における宮﨑香蓮のスタンスは、非常に綿密であり、かつ独特の儀式感を持っている。最初のうちは強い緊張感に包まれ、考えすぎてしまうあまり、台本全体にメモをびっしりと書き込むという荒業に出たこともあったと笑いを交えながら語っている。彼女は普段から、台本に対して様々な指示や感想をてんこ盛りに書き込むタイプの俳優であり、その情報処理の手段として、最近主流になっているデジタル台本をあまり好まない傾向がある。代わりに、別の専用ノートを用意し、そこに手書きで情報を整理しながら演技の構成を組み立てていく伝統的な手法を堅持している。このプロセスは、彼女が台詞一つ一つを噛みしめ、自分のものにするための重要な儀式となっている。

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共演者赤楚衛二から演技の助言を受ける

撮影現場において、演技で迷いや悩みが生じた際には、共演者からの具体的なアドバイスが大きな支えとなった。特に、赤楚衛二は「僕はこうやって演じているよ」といった形で、自分のアプローチ方法を openly に共有し、宮﨑香蓮の演技形成を助ける存在として機能した。当初、宮﨑香蓮は共演者との関係性について、もしかしたら相手は人見知りで距離を置くタイプなのではないかという懸念を抱いていたが、実際の撮影を通じてそれは誤りだったことが明らかになった。赤楚衛二は決して人見知りをする人物ではなく、撮影の合間などには非常に明るく開放的な態度で接してくれたという。

赤楚衛二は自身の特長として「得意な目がある」と述べ、撮影現場で不思議な目の形をしたり、「目の光を意図的に消すことができる」といった特技を仲間達に見せて笑いを誘っていた。こうした轻松な雰囲気の中で、宮﨑香蓮は共演者たちとすぐに打ち解けることに成功し、良好な人間関係を築くことができた。緊張感漂う病役の撮影現場であったにも関わらず、共演者たちの温かみやユーモアのある行動が、彼女のパフォーマンスをさらに安定させ、深い演技を可能にする環境を創造していた。このように、脚本や設定だけでなく、現場の人間関係や共演者の影響も、最終的な作品の質に大きく寄与していることが証明されている。