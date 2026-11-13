宮里優作が63で2位浮上 46歳ベテランの逆襲と今平周吾の単独首位

46歳の宮里優作が63アンダーで2位に急浮上し、通算8アンダーで首位争いを牽引。今平周吾が単独首位に立つ中、ベテランの活躍と追悼の思いが注目を集める。

46歳のベテランプロゴルファー、 宮里優作 が素晴らしいラウンドで順位を急上昇させた。大和ハウス工業に所属する宮里は、 御殿場 で開催された大会で通算8アンダーの成績を収め、首位と2打差の2位についた。この結果により、2017年に続く8勝目と5年ぶりの最終戦出場権の獲得に大きく近づいた。

宮里優作の63アンダーとショット技術

宮里優作は1位と2打差の2位に浮上した。17年賞金王でツアー7勝の実績を持つ彼が、この日最少タイの63をマークしたのだ。彼は7バーディーを奪い、ボギーなしという完璧なプレーで注目を集めた。富士山を望むコースで魅せたこのパフォーマンスは、絶滅危惧種と自虐する40代後半の選手ならではのものだ。

Also read 10年の経験が活かされた一人称3D牛丼店シミュレーターが登場

宮里は序盤の13番と14番で2～3メートルにボールを絡め、10メートルをねじ込んだ16番から3連続バーディーを奪った。後半の3番では8メートルを沈め、合計7個のバーディーを量産したのだ。振りをコンパクトにしたアイアンショットと、長尺パターを使ったパッティングが好調だった。

膝の痛管理与今平周吾の単独首位

宮里優作は前週まで5戦連続でアンダーパーを出せず、不調が続いていた。2024年1月に左膝の半月板断裂が判明し、痛みを抱えて踏ん張れていなかったという。寒い時期には患部が固まり、練習量を減らしてアイシングや電気治療などケアに約2時間かけて回復に努めてきた。

Advertisement

宮里は「今週から戦えるようになってきた」と語った。対照的に、23年覇者でツアー10勝の今平周吾が64で10アンダーの単独首位に浮上した。ロピア所属の今平は、厳しい競争の中で独走態勢を作り出し、大会の行方を左右するポジションについた。

上田諭尉さん追悼と40代の活躍

宮里優作は7日に急逝したツアー1勝の上田諭尉さんを追悼し、帽子に喪章を付けてプレーした。20年以上の親交があった宮里は、9日の通夜に参列し「明るく、負けず嫌いな人。早すぎましたね」と語った。オフには上田さんら友人で結成した野球チーム「フィールド・オブ・ドリームズ」で白球を追いかけた親友だ。

宮里は「天国でジャンボ（尾崎将司）さんに『お前、来るのが早いよ』と言われているはず。優勝を届けたい」と胸に誓った。今季は45歳の岩田寛、44歳の内藤寛太郎、前週は40歳の池田勇太と40代が続々と優勝している。宮里は「絶滅危惧種というか、減ってきた。40代オリジナルのゴルフを追求したい」と話した。

来季出場権とJカップへの意気込み

現在ポイントランク53位にいる宮里優作は、来年の日本オープン出場権とJカップ出場を目指している。宮里は「40位以内で来年の日本オープン出場権もほしいし、Jカップも出たい」と言い切った。25度目となる出場となるこの大会で、宮里は初優勝をかけた戦いを続けている。

Advertisement

宮里優作の好調なプレーは、多くのゴルファーに希望を与えている。彼は17年日本シリーズJカップ（報知新聞社主催）以来の勝利を狙い、ツアー全体にも影響を与えている。46歳のベテランが魅せたこの活躍は、経験と努力の結晶と言えるだろう。