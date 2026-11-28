慌ただしい発表が、連日続いた。発表の主は、お笑いコンビ、元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）。 「11月22日に大阪市内に1年間限定で『居酒屋宮迫ですッ！』…

渋谷で4年8カ月…実は「痛くもかゆくもない」宮迫のちゃっかり撤退劇 慌ただしい発表が、連日続いた。 発表の主は、お笑いコンビ、元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）。

「11月22日に大阪市内に1年間限定で『居酒屋宮迫ですッ！ 』をオープンしました。 もともとそこにあった居酒屋をリニューアルオープンするスタイルですが、宮迫はアドバイザーとして関係するようです」と情報番組デスクが説明する。 続けて 「その翌日には、自身のYouTubeで、東京・渋谷で営業していた焼き肉店『牛宮城』を今月28日に閉店することを発表しました。

Advertisement

今年、落語家の立川志らくの弟子になったことで話題を集めたユーチューバーのヒカルと立ち上げようと始まったプロジェクトですが、その後、ヒカルとは決別し、宮迫がメインで経営していました」と経緯を付け加える。 スポーツ紙記者は、「閉店はしましたが、宮迫はうまくやった」と幸運を称える。 そのワケはこうだ。