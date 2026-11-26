Kis-My-Ft2宮田俊哉がwacci橋口洋平とニコニコ生放送で共演。マーティンD-28ギターで愛は薬を披露し、次回のコラボの可能性について言及。

Kis-My-Ft2 の 宮田俊哉 は17日、 ニコニコ生放送 の番組『キスマイ宮田のニコ生やったってit's Alright!』に出演し、5人組バンド wacci のギターボーカル、 橋口洋平 をゲストに迎えた。両者は同番組の第55回放送において、橋口が作詞・作曲を手がけた楽曲「 愛は薬 」の弾き語りセッションに挑戦した。

宮田俊哉、アコースティックギター初披露

今回の放送では、宮田が視聴者とともに興味のあることや挑戦したいことを実現する企画の一環として、ギター演奏が取り上げられた。オープニング当初、宮田はギターの生演奏に対する緊張の様子を伺わせだったが、橋口が登場すると一気にテンションを上げ、「僕、wacciの曲好きなんすよ！」とファンであることを明かした。

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2人のコラボレーションは昨年12月にFMヨコハマで行われた開局40周年記念ライブイベントで実現していた。その際、橋口が奏でるギターの音色に魅了された宮田が演奏に興味を示したことがきっかけとなり、2人で楽器店へ足を運んで楽器選びを行ったという経緯がある。

ギター選びの過程について、宮田は一時間以上悩んだと回想。約150万円のギターにも心惹かれたが、「これを150万で買ったら、俺もう一生こいつ以外を弾けない」と、高額な楽器に対する自身の心境を語った。視聴者からは「ネックレスより安い」とのツッコミが入り、宮田が「みんなのコメントも良くないぞ！（笑）」と笑いで返すなど、和やかな雰囲気が続いた。

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名曲D-28の音色と制作背景の裏話

当日使用されたギターは、宮田と橋口ともにマーティンの「D-28」である。橋口は普段、レコーディングや自宅での曲作りにこの楽器を使用していることを説明し、宮田は「名曲生みまくってるギターってことじゃないですか？」と目を輝かせた。このD-28が両者の演奏を支える中心的存在となった。

セッションで取り上げられた「愛は薬」は、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第1期第2クールのエンディングテーマとして知られる。橋口は楽曲制作の背景について、「誰かを薬で治そうとする気持ちって愛だなと思って。愛は一番の薬なんだろうなと思ったときに『愛は薬』という言葉が浮かんで、ちょうどサビメロにもはまった」と、タイトルに込めた思いを語った。

本番の演奏では、2人の歌声とD-28の響きが重なり合い、視聴者からは「かっこいい～～！」「二人とも素敵」などの好意的なコメントが寄せられた。しかし、宮田は演奏中に視聴者のコメントに反応して笑いそうになり、失敗を認めた。「ごめんなさい！てんてけ（の演奏部分）失敗しました！」と照れ笑いを見せる一幕もあった。

次回のコラボ可能性と今後の展望

演奏の終了後も、宮田は「もっと上手くなって、またコラボしたい！」と次回の共演を熱望した。さらに、「次キスマイの曲とかやりたいですね！」と、自身の所属グループの楽曲を演奏する可能性にも言及し、橋口も「最高ですね！じゃあ僕がなにか（曲）選んできてもいい？」と応じて、再びのセッションへの期待を寄せ合った。

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この回の放送では、芸能人としての活動とは異なる、楽器演奏を通じた新しい_side_の宮田と、音楽制作の現場から届く橋口の真摯な姿勢が融合し、ファンにとって満足度の高いコンテンツとなった。次回への意欲的な発言もあり、今後の2人の交流に注目が集まっている。