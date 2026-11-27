フリーアナウンサーの宮根誠司（63）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。地上波各局の情報番組MCへの思いを口にした。宮根は1… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリー アナウンサー の 宮根誠司 （63）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。 地上波各局の情報番組MCへの思いを口にした。 宮根は10月2日まで日本テレビ系で放送していた「情報ライブ ミヤネ屋」でMCを務め、この日が「ぽかぽか」は初出演。

「『バイキング』を見て坂上さんがここまで言うんだ…というのを受けての『ミヤネ屋』だった。 視聴者の方はは坂上さんが時事ネタにがーっと突っ込んだ後に、宮根が同じネタをどういう風にしゃべるのかな？ ってことを期待していると思っていたから、結構見ていましたよ」と、22年までフジテレビ系で放送していた坂上忍（59）司会の「バイキング」を入念にチェックしていたことを明かした。 この日ともに出演した坂上から「あれだけの長寿番組だから、バイキングやる前はミヤネ屋を見ていましたし、宮根さんは先輩ですけど、気分的には同志。

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本当にお会いしたことがなかったので、勝手に思っていました。 だって、言えば言うだけ世間からたたかれるんですから」と明かされると、「僕もそうです。 同志ですよ」とうれしそうに話した。 続けて「この間、爆笑問題の太田（光）と一緒にしゃべっていて、『ミヤネ屋』を辞めて『ひきょう者』って言われたんですよ。