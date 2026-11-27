フリーアナウンサー・宮根誠司（63）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月～金曜前11・47）にゲストとして生出演。

同番組で「パフォーマンスではなく本当に困るコメンテーターがいるっぽい」との質問を受け、宮根は「こういうことを言うと怒られるかもしれないけど」と苦笑いしながら、「教授の方とか学者の方とか、まじめに1つのことを研究されてる方が、ある日突然ポッとコメンテーターとして出演する」と切り出した。

そして「（MCが）振ってあげてウケる、意図せず。 スポットライトがあるわ、カメラがあるわで、ウケるっていうのを50年近くで初めて経験するから、それにうわーってなっちゃって。 本来の自分の専門業務を忘れて、ウケるほう、ウケるほうに。 だから“それはいりません”、と」とぶっちゃけた。

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その上で「だからテレビとスポットライトは怖いんですよ。 あなたの専門はそっちじゃないっていう」と説明したが、“ご指名コメンテーター”の存在や、キャスティングに意見したことは？ と聞かれると、○の札で回答。