フリーアナウンサーの宮根誠司（63）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。情報番組での発言の炎上に対して持論を語った。宮根は1… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリー アナウンサー の 宮根誠司 （63）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。 情報番組での発言の炎上に対して持論を語った。 宮根は10月2日まで日本テレビ系の長寿番組「情報ライブ ミヤネ屋」でMCを務めた。

この日は出演者からコメンテーターのキャスティングの話題を振られ、「この人は嫌だ、というのは絶対に言わないけど、長くやっていると、あうんの呼吸で分かる。 そろそろ梅沢富美男さん怒ってくださいとか、そろそろガダルカナル・タカさんボケてくださいとか。 長くやっているとそこで跳ねたりするので、あうんの呼吸でできる方はいいですよね」と信頼していたコメンテーターに言及。 一方で「新しい人が嫌だとか指名したとかそういうのはありません」と補足した。

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コメンテーターとの意見が衝突する可能性に対しても恐れはなく、「番組って意見がぶつかった方が良くて、ぶつからないと予定調和でどんどん進んじゃう。 意見がぶつかってごちゃごちゃになった方が良い」と意見の衝突を歓迎していたといい、「番組自体を見てもらうことも大事だけど、その後が大事。 『坂上（忍）がこんなこと言っていたけどけしからん！ 』とか『宮根がこんなこと言っているのはとんでもない！