フリーアナウンサーの宮根誠司（63）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。22年まで放送していたフジテレビ系「バイキング」を意… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリーアナウンサーの 宮根誠司 （63）が、27日放送の フジテレビ 系「 ぽかぽか 」（午前11時47分）に生出演。22年まで放送していた フジテレビ 系「 バイキング 」を意識していたと語った。 宮根は10月2日まで日本テレビ系で放送していた「情報ライブ ミヤネ屋」でMCを務め、「 ぽかぽか 」はこの日が初出演。

MCのハライチ岩井勇気（40）から「そろそろYouTubeで『ミヤネ屋2』的なものを始めて1年ぐらいで辞めてそう」と勝手なイメージを明かされると、「（YouTubeでやっても）辞めさせられると思う。 だってYouTubeならもっと過激に行けるから。 YouTubeでやるならYouTubeでは耐えられないぐらいの番組をやらないと。 『バイキング』みたいなね」と、この日共演し「バイキング」のMCを務めた坂上忍（59）をいじった。

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坂上から「ちょっと待って、『バイキング』ってそんなにひどかったの？ 」とつっこまれると、「ひどかったよ。 俺もここまでは言わないわ、ってぐらい言ってましたよ」と明かした。 放送の時間帯が「ミヤネ屋」よりも「バイキング」が先だったこともあり、「『バイキング』を見て坂上さんがここまで言うんだ…というのを受けての『ミヤネ屋』だった。