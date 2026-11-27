フリーアナウンサーの宮根誠司が27日、フジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月～金 前11：47）に生出演。大物アナウンサー2人から“フリー転身”の相談を受けたことを明かした。

宮根誠司 （C）ORICON NewS inc.この日はゲストに宮根と坂上忍を迎え「昼の番組のホンネ裏話」と題してトークを展開。 そのなかで同局・小室瑛莉子アナウンサーから「今後フリーになるアナウンサー分かるっぽい」という質問を受け、宮根は「〇」の札を出した。

「だいたい相談にきますね。 ちょっとお話があるんですけどって呼ばれたときは、だいたいフリーになりたいという話をいただきます」と話し始めた宮根は「フリーになりたいって言われたときに『なれよ』とは言えないんですよ。 その人の人生がかかってるから」と持論を展開。 続けて「代表的なところでいくと羽鳥慎一くんと、安住紳一郎くんと3人でご飯食べたんです。

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その時まだ羽鳥くんも局アナで『実は僕はフリーになりたいんです』って言ってて、安住くんは『僕はTBSでやっていきます』って。 羽鳥くんが『宮根さんどこがいいと思います？ 』って言うから、僕は『東京の芸能界わからないから、うちの事務所の社長に相談してみたら？ いい事務所紹介してくれると思うよ』ってうちの事務所の社長紹介したら、3日後に『同じ事務所に入ります』って」と裏話を明かした。