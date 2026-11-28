モデルの宮崎麗果が夫の元EXILE黒木啓司の逮捕報道を受け、1月末のDV被害や保護命令違反、および借金や会社退任に関する報道の虚偽を主張する声明をInstagramで公開した。宮崎自身も脱税事件で有罪判決が確定しており、夫婦の対立と法廷闘争が複雑に交差している状況が明らかになった。

モデル、インフルエンサーで実業家の 宮崎麗果 （本名・黒木麗香、38）が8月14日、Instagramを更新し、人気ダンス＆ボーカルグループ「EXILE」元メンバーで夫の 黒木啓司 （46）の逮捕と離婚を巡る報道について声明を発表した。

宮崎は、1月末に啓司から「断続的に首を絞められ、身体を切りつけられるなどの暴力」を受けたと説明。 家庭内の暴力は数年前から続いていたと主張した。 女性セブンプラスは8月7日、啓司が7月28日、宮崎に対するDV（ドメスティック・バイオレンス）防止法に基づく保護命令に違反した疑いで逮捕されたと報じていた。 宮崎は声明で、保護命令後も接触が続き、ある2日間だけでも電話やメッセージ等が約450件に及んだと説明した。

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声明では、啓司が7月18日に投稿した約1500万円の借金や会社の取締役退任、植物療法ブランド「herbacie」のハーブを栽培していた宮崎県の農園の閉鎖を巡る発信にも、事実と異なる点があると反論した。 夫婦の間で何があり、双方の説明はどこで食い違っているのか。8月14日の声明と女性セブンプラスの報道、これまでの発信を追った。