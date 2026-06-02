宮崎県日南市で氾濫危険警報 高知県四万十町で大雨危険警報

宮崎県日南市では２日午後、広渡川水系の広渡川と酒谷川に、５段階のレベルで上から２番目に高い警戒レベル４の「氾濫危険警報」が発表された。高知県四万十町では同日夜に大雨危険警報が出された。 ６号の北東側に前線が延びている影響で、東・西日本の広い範囲で雨が降り、四国などで雨が強まった。

宮崎県日南市 では２日午後、広渡川水系の広渡川と酒谷川に、５段階のレベルで上から２番目に高い警戒レベル４の「 氾濫危険警報 」が発表された。 気象庁の防災気象情報が改善されてから危険警報が出るのは初めて。

同市はこれを受けて、避難指示を一時発令した。 高知県四万十町では同日夜に大雨危険警報が出された。 ６号の北東側に前線が延びている影響で、東・西日本の広い範囲で雨が降り、四国などで雨が強まった。 四国から東海では２日、線状降水帯の予測情報が出された。 徳島、高知両県では３日未明まで、奈良、和歌山両県では同日明け方まで、三重県では同日朝まで発生する恐れがある。

愛知県では同日未明から朝、静岡県では同日明け方から昼前まで発生する可能性がある。 ６号は２日午後９時、高知県土佐清水市・足摺岬の南約４０キロの海上を時速４５キロで北東へ進んだ。 中心気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速２５メートル、最大瞬間風速３５メートル。 南東側５００キロ以内と北西側４４０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。３日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海３５０ミリ、関東甲信と近畿３００ミリ、四国２５０ミリ、東北と九州北部１００ミリ、九州南部と奄美８０ミリ





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