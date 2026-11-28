株式会社じかまきは、宮城県美里町産の無洗米「ひとめぼれ」「つや姫」「ササニシキ」を三合ずつ詰め合わせた「銘米３合お米ギフト」を2026年12月に発売する。大崎耕土の風土を伝え、感謝や祝福を込めた贈答品として位置づける。

宮城県美里町 産の一等米を、感謝や祝福を伝える三合の贈りものに。 ひとめぼれ・つや姫・ササニシキの3種を、お礼、お祝い、手土産など、贈る場面に合わせてお選びいただけます。 株式会社 じかまき （本社・宮城県仙台市、代表取締役・加藤翔也）は、 贈答米 専門店「 じかまき 総本店」から、 新商品 「銘米３合お米ギフト」を2026年12月に発売します。

世界農業遺産「大崎耕土」の一角、宮城県美里町で育った一等米を、品種ごとに三合ずつ、帯を掛けたギフト箱に仕立てました。 定番は「ひとめぼれ -鳴瀬-」「つや姫 -緋衣-」「ササニシキ -江合-」の3種。 いずれも無洗米で、各1,980円（送料・消費税込み）です。 お米を贈ることを通じて、宮城県美里町の風土や米づくりに触れていただく機会を全国へ届けます。

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田に水を引き、地域で分かち合いながら、稲の育ちを見守る。 大崎耕土の水田の風景は、そうした人々の営みの積み重ねによって守られてきました。 宮城県美里町は、その大崎耕土の一角にあります。 炊き上がったごはんを味わうとき、その米がどこで、どのように育ったかまで知る機会は、日々の暮らしの中では多くありません。