横浜市泉区の高校1年の女子生徒（16）が行方不明となっていた事件で、捜査を進めていた神奈川県警は11月27日、宮城県七ケ宿町の山中で性別不明の2人の遺体を発見…

横浜市泉区の高校1年の女子生徒（16）が行方不明となっていた事件で、捜査を進めていた神奈川県警は11月27日、宮城県七ケ宿町の山中で性別不明の2人の遺体を発見した。 県警はすでに、生徒に対する未成年者誘拐の疑いで宮城県大河原町の雄鹿真容疑者（33）を18日に逮捕している。

現場から見つかった2遺体のうち1人は生徒の可能性があるとみられる一方、もう1人は一部が白骨化していた。 遺体の発見で事件は新たな局面を迎えたが、果たしてもう1人の遺体はいったい誰なのか。 謎が深まっている。 ネットで接触か 柏市から宮城の山中へ消えた足取り 県警によると、女子生徒は10月25日に家族に駅まで送られたのを最後に帰宅せず、翌26日に家族から届け出があった。

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防犯カメラの解析などから、生徒は電車で千葉県柏市へ向かい、そこで雄鹿容疑者と合流したとみられている。2人はインターネットを通じて知り合った可能性があり、その後、容疑者の運転する車で宮城県内に入ったとみられる。 県警が車の足取りを追ったところ、七ケ宿町の山中へ向かっていたことが確認された。 付近を捜索した結果、草木が生い茂る斜面で近接する2人の遺体が見つかった。 現時点で雄鹿容疑者が逮捕されているのは未成年者誘拐の容疑であり、遺体との関連性や死亡の経緯については今後の捜査で慎重に解明が進められる。