桐蔭横浜大の宮坂力特任教授が第41回京都賞先端技術部門を受賞。ペロブスカイト太陽電池の軽量・柔軟性を評価し、国内供給網を活用した実用化の方向性を示した。

桐蔭横浜大学 の 宮坂力 特任教授が、科学や芸術の優れた功績を称える第41回 京都賞 （ 稲盛財団 主催）の先端技術部門で受賞した。従来のシリコン太陽電池と比較して軽量かつ柔軟性を持つ「 ペロブスカイト太陽電池 」の発明と開発への多大な貢献が評価されたものである。この賞は、稲盛和夫氏が提唱する「敬天愛人」の精神に基づき、人类の文明発展に貢献した人物を表彰するもので、宮坂氏はその栄誉を受け、京都市内で講演および記者会見を行った。

京都賞受賞と研究の起源

宮坂力教授は、基礎科学部門の米カリフォルニア大学サンディエゴ校のファルーク・アザム名誉教授、思想・芸術部門のマルチメディア・アーティストであるローリー・アンダーソン氏とともに、今回の受賞者として位置づけられた。宮坂氏は市内で開催された講演会で約1200人の聴衆に対し、自身の研究経緯やこれまでの歩みを語った。彼は大学で新たな研究領域を開拓する際、約20年間勤務した富士写真フイルム（現富士フイルム）での豊富な経験を活用した。フィルム素材を用いた何か新しい可能性を探求したいと考えたことが、現在の研究の出発点となったと振り返っている。

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宮坂氏は、ペロブスカイト太陽電池の主要原料であるヨウ素について、日本の強みを強調した。ヨウ素の生産量は日本が世界第2位であり、国内で必要な原料を安定して調達できるという地政学的かつ産業的な優位性が存在する。この資源的な自立性を活かし、研究段階から開発、そして社会実装に至るまでの全プロセスを「なんとしてでも国内で実施したい」という強い意志を示した。日本が技術的優位性を維持し、産業競争力を高めるための基盤作りとして、国内完結型のサプライチェーン構築を目指す考えだ。

技術的特長と現実的な課題

京都市内で行われた受賞者の記者会見において、宮坂氏はペロブスカイト太陽電池の具体的な利点と克服すべき課題について説明を行った。この技術は、従来の太陽電池と比較して格段に軽く、柔軟性があるため、壁面や屋根など、従来の堅硬なパネルでは設置が困難な場所への適用が可能となる。この特性により、太陽光発電の設置可能な面積を大幅に拡張できる可能性がある。特に、軽量であるため既存の建築物の荷重増加分を最小限に抑えられる点と、曲げ加工ができるため多様な形状に対応できる点が、新技術の核心的な魅力として強調された。

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実験段階における発電効率の高さも、この技術の可能性を示す重要なデータである。研究所内での実験では、発電効率が28％に達し、現在主流であるシリコン太陽電池の性能に劣らない水準であることが確認されている。しかし、実用化に向けた最大の障害として、耐久性の低さが挙げられている。特に湿気に対して脆弱であり、環境によっては性能が劣化するリスクがある。この耐久性の問題を解決することが、市場での信頼性を獲得し、広く普及させるための喫緊の課題となっている。

コスト構造と国内実装の戦略

ペロブスカイト太陽電池のもう一つの大きな利点は、材料コストの安さである。宮坂氏によると、ペロブスカイト材料自体のコストは1平方メートルあたりわずか200円程度と、極めて低廉である。しかし、実際の生産コストを見ると、湿気防止のための特殊なフィルムなど周辺部材の費用が高額になるため、シリコン太陽電池と比較して5倍から10倍のコストがかかっている。この価格差が、市場での競争力低下や社会実装までのハードルとして機能しているのが現状だ。材料そのものの安価さと、システム全体の製造コストの高さとのギャップを埋めることが実用化のカギを握る。

このコスト課題を解決するための戦略として、宮坂氏は新材料の開発による周辺部材の低コスト化を提示した。新しい素材を開発し、特許を出願することで、日本がその知的財産権を持つことが最大の強みになると主張している。特許権を掌握することで、製造プロセスにおけるロイヤルティの支払いを防ぎ、コスト構造の改善を図る。同時に、他国に技術依存することによるリスクを回避し、日本国内における産業としての自立性を強化する狙いがある。新材料の開発は、単なる技術革新にとどまらず、日本のエレクトロニクス材料産業の未来を形作る重要な施策となる。

国際競争力と今後の展望

宮坂力教授の受賞と、その提言は、日本の再生可能エネルギー産業における国際競争力の維持と向上に寄与する可能性を秘めている。ペロブスカイト太陽電池は、次世代の太陽光発電技術として世界規模で注目されており、ここで先行して技術的な優位性を確立することは、今後のエネルギー市場における日本の立場を強くする。宮坂氏が強調した国内での研究から実装までの一貫した取り組みは、サプライチェーンの分断リスクを低減し、安定したエネルギー供給体制を構築する上で意義深い。ヨウ素という戦略的資源を有する日本が、技術と素材の両面で主導権を握ることができれば、グローバルなグリーンエネルギー転換において重要な役割を果たすことができる。

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今後は、耐久性の問題に対する具体的な解決策の開発と、周辺部材のコスト削減に向けた新材料の実用化が焦点となる。宮坂氏らが中心となって進める研究が、実験室から実社会への展開へと移るにつれて、より多くの企業や研究者がこの分野に参加し、協業が深化することが期待される。第41回京都賞という栄誉は、単なる個人の功績表彰ではなく、日本の素材科学とエネルギー技術が世界に発信するシグナルでもある。宮坂特任教授の今後の動向と、ペロブスカイト太陽電池の社会実装の進展は、日本の産業政策および気候変動対策において注視すべき重要なテーマとなり得る。