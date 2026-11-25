俳優宮世琉弥（22）が25日、横浜市・赤レンガ倉庫で「えらぶ！ポケモンイルミネーション1025」点灯式に登壇した。この日はポケットモンスターのキャラクターで好… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

この日はポケットモンスターのキャラクターで好きな「カイロスとヒコザル」に合わせ、オレンジのインナーにベージュのコートのコーディネートで登場した。

「ヒコザルに似てるんです。 学校でのあだ名はヒコザルだったんですよ」と意外なエピソードも明かした。 ポケモンは今年30周年を迎えた。 幼い頃から親しみがあったといい「ポケモンがはやっていて、欲しかったけどお母さんに駄目って言われ、やっと買ってもらえたのがダイヤモンドでした。

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友達が自称ポケモンマスターで、強いポケモンを交換してもらって楽しんでいました」と思い出を振り返った。 サンタ姿のピカチュウとデリバードも登場し、ともにツリーの点灯式も行った。 輝くツリーを見上げつつ、「昔から大好きだったポケモンの30周年を祝う立場になると思っていなかった。 ポケモンのおかげで人見知りからこういう（話せる）人間になったと思っています」と感謝を述べた。

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ステージでは今年のベストバイについてもトークを展開。 意外にも野菜の「せり」を挙げた。 宮世の地元、宮城県では「せり鍋」が郷土料理の1つとして親しまれている。

「スーパーでもなかなか売っていないんです。 ポケモンの色違いくらいの確率です」と希少性を表現し、「この前、せり鍋が食べたくてスーパーに行ったら5束売っていたので、ベストバイになりました」と笑顔でエピソードを語った。