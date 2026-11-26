俳優の宮世琉弥（22）が24日、自身のインスタグラムを更新。妹でアイドルグループ・いぎなり東北産の伊達花彩（21）と愛犬を連れて登山を楽しんだ様子を公開し、反響を呼んでいる。

俳優の宮世琉弥（22）が24日、自身のインスタグラムを更新。 妹でアイドルグループ・いぎなり東北産の伊達花彩（21）と愛犬を連れて登山を楽しんだ様子を公開し、反響を呼んでいる。 一方、伊達も自身のインスタグラムで「宮世登山部に入部しました」と報告。

「人生初登山、、すごい人生経験をした気持ちです」と振り返り、「頑張って登って山頂でみた景色が本当に綺麗で涙が出てきそうでした」と感動をつづった。 登ったのは、山梨県にある標高約1660メートルの日向山。 公開された写真には、澄み渡る青空と雄大な山々を背景に、黒い登山ウェア姿の伊達と、バンダナを巻いてピースサインをする宮世の兄妹2ショットが収められている。 ほかにも、登山道を歩く様子や、山頂で愛犬と触れ合う姿、美しい山並みを眺める写真などを多数公開。

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伊達は愛犬についても「ルディも初登山だったのにとっても登るの早くて登山向いてました」と紹介し、「しばらくは筋肉痛ですねこれ」と初登山の感想を明かした。 兄妹の仲むつまじい姿に、コメント欄では「お顔似てるなぁ」「兄妹登山だったの胸熱」「兄妹仲良くてほんとにほほ笑ましい」「仲良くてほんとに素敵」「楽しそうでほんとにいいね!!! 」「とてもきれいな景色ですね」などの声が寄せられている。