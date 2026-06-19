実践的IPO経験者による月例会「Next IPO Club」が提供する実践知

同社最大の強みは、自社自身が上場を果たし、短期間で時価総額を急拡大させた当事者であることです。 単なる外部アドバイザーではなく自ら IPO の壁を乗り越え、 企業価値 を高めてきた実践的な知見を持っています。

同社はこれまでに、一般市場へ39社、TOKYO PRO Marketへ5社を上場へと導いてきました。 毎月開催される「Next IPO Club月例会」では、直近2年以内にIPOを実現された上場企業経営者や上場準備に深く携わった役員の「本人談」のみをファクトベースで聞くことができます。

具体的な登壇者としては、ABCash Technologies代表取締役社長の児玉隆洋氏、ファンズ代表取締役社長の藤田雄一郎氏、セキュア代表取締役の谷口辰成氏、エージェント・インシュアランス・グループ代表取締役社長の一戸敏氏、エスティワークス代表取締役の佐藤貴則氏、リアルゲイト代表取締役の岩本裕氏などがおり、いずれも実際にIPOを経験した経営者です。 これらの講演では、資金調達、労務管理、具体的な上場プロセスなど、実務に基づいた重要なポイントが共有されます。

このような実践的な情報は、上場を目指す企業にとって非常に貴重なものとなります。 同社のサービスは、机上の理論ではなく、実際に成功を収めた経験に基づくアドバイスを提供することで、クライアント企業のIPO成功率を高めることに貢献しています。 上場準備は多岐にわたる課題を抱える複雑なプロセスであり、資金調達や内部統制、 labor relations (労務関係)、市場適格条件のクリアなど、多くの困難が伴います。 したがって、実際にIPOを成し遂げた経験者の生の声を聞く機会は、これから上場を目指す経営者にとって極めて価値があります。

また、同社は単なるコンサルタントではなく、自らの経験を通じて企業価値創造を実践してきた立場であるため、より説得力のあるアドバイスが可能です。 彼らは自らが市場で評価される過程で得た失敗と成功の経験を、クライアントに活かすことができます。

Next IPO Clubの月例会は、そのような実践的知見を定期的に提供する場として機能しており、参加者同士のネットワーキングも促進することで、コミュニティ全体としての成長を支えています。 上場を目指す企業は、法律、会計、税務、PRなど外部の専門家の助けを借りる部分もありますが、最終的には経営陣自身の判断と行動が成否を分けます。 したがって、同じ道を歩んできた先輩経営者から直接学ぶことは、リスクを軽減し、効率的な準備を進める上で大きな意味を持ちます。

同社の提供するサービスは、このような実践的で FACTCENTER な情報交換の場を提供することで、日本の資本市場におけるIPOの活性化と、質の高い企業の上場を支えています





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