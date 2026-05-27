宝塚退団後初のミュージカルでベティー・ブープ役の慣れない挑戦

宝塚退団後初のミュージカルでベティー・ブープ役を演じる女優が慣れない女性役に挑戦し、タイトなミニワンピース姿を披露しながらも恥ずかしそうな表情を見せた。師と仰ぐ柚希礼音との共演には感無量、大歓喜だった。柚希礼音は宝塚退団後の共演がかない"ぐっときております"と感慨深げ。礼は昨年8月に退団したばかりであるにもかかわらず"早速女性としても、アニメのベティちゃんとしても素晴らしく演じている。声の高さも素晴らしい"とし"何もかも素晴らしいです"と大絶賛だった。

宝塚退団後初の ミュージカル で"ベティちゃん"の愛称で知られるキャラクターの ベティー・ブープ役 。 慣れない女性役に挑戦し、 タイトなミニワンピース姿 を披露しながらも"そわそわしてます"と 恥ずかしそうな表情 。

役作りのために"行ったことのないお店でミニスカートをいっぱい買いました"と話した。 師と仰ぐ柚希礼音との共演には"感無量、大歓喜です"。

"本当に千恵（柚希）さんさんがいてくださったおかげで、ここまで元気に来れました"と感謝の思いを口にし、稽古期間は柚希を質問攻めにしたとも告白。 "“質問があります”って言って“明日は何を着るんですか？ ”“明日はメークしますか？ ”とか、全部聞いてます"とお茶目な笑顔を見せた。

柚希も宝塚退団後の共演がかない"ぐっときております"と感慨深げ。 礼は昨年8月に退団したばかりであるにもかかわらず"早速女性としても、アニメのベティちゃんとしても素晴らしく演じている。 声の高さも素晴らしい"とし"何もかも素晴らしいです"と大絶賛だった。 開幕前会見には米演出家のジェリー・ミッチェル氏、松下優也、水江建太、大澄賢也、東山義久も出席した。

東京公演は同所で6月21日まで。 大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで7月4日から22日まで。 福岡公演は博多座で7月30日から8月16日まで





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ミュージカル ベティー・ブープ役 慣れない挑戦 タイトなミニワンピース姿 恥ずかしそうな表情 師と仰ぐ柚希礼音との共演 感無量、大歓喜 本当に千恵（柚希）さんさんがいてくださったおかげで、ここまで元気に来れました 稽古期間は柚希を質問攻めにしたとも告白 “質問があります”って言って“明日は何を着るんですか？”“明日はメークしますか？”とか、全部 感慨深げ 早速女性としても、アニメのベティちゃんとしても素晴らしく演じている。声の高さも素晴らしい 何もかも素晴らしいです 宝塚退団後初のミュージカル 柚希礼音 ジェリー・ミッチェル氏 松下優也 水江建太 大澄賢也 東山義久

United States Latest News, United States Headlines