血統家恒例の挨拶で本命にクロワデュノールを指名。対抗にダノンデサイルを選び、1万円の3連複5点勝負をかけた。外国G1馬6頭を含む強敵との戦い.

血統評論家として知られる人物は、恒例となっている毎回の挨拶で「生涯収支マイナス6億円君です」と自嘲気味に名乗った。そして早速、今回の本命馬として「4番 クロワデュノール 」を指名した。参戦する外国馬はすべてG1（グループ1）競馬の勝ち馬6頭であり、このレースが単なる日本国内の交流戦ではなく、国際的なレベルの闘いであることを示している。

最強馬の復活と本命選定の理由

この人物は、中距離の世界最強を決めると言っても過言ではない戦力差であると分析した。◎印（本命）については非常に慎重な検討の結果、最も展開が向きそうなクロワデュノールを選んだと説明した。春の天皇賞と大阪杯を制し、宝塚記念でも2着と成績を残し、現役最強の実績を持っているものの、秋の初戦で5着という結果に終わった経緯がある。

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明確な敗因は特定できないものの、まだ衰える年齢ではなく、単に展開が向かなかったのだと解釈している。前日売りオッズでは単勝6.4倍の5番人気という位置付けであり、天皇賞・秋で5着に敗れたことにより人気が下落している点に、馬券的な妙味があるとの視点を持っている。

展開予測と対抗馬のピックアップ

メイショウタバルがレースを引っ張る展開になれば、クロワデュノールが最も展開の恩恵を受けるであろうと予測した。この馬を日本の総大将と位置づけており、しっかり勝ち切ってほしいという期待を込めて、G1競馬通算5勝目となる勝馬誕生の可能性を示唆した。

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対抗馬としては、（16番）のダノンデサイルをピックアップした。この馬もまたダービー馬であり、有力な対抗軸として機能し得る存在である。本命と対抗馬の両方がダービー勝ち馬である点が、今回のレースの見所の一つとなっている。

1万円企画の3連複5点勝負構成

馬券選択については、恒例となっている「1万円企画」を採用した。買い目は3連複で、（4）番のクロワデュノールと（16）番のダノンデサイルを2頭軸とし、枠番や連番を含めた他の馬に各2000円ずつを投資する構成とした。具体的には、（6）、（8）、（9）、（10）、（14）番の5点に絞って勝負をかけた。

購入後、この人物は「来た！ 来たぞ、むちゃシンプル。でも単勝とか複勝ではなく3連複。シンプルやな」と、胸を張って語った。最近の傾向として、3連単よりも3連複での勝負を選ぶことが多く、今回は特に5点に絞り込んだ集中した買い目を採用している。

強敵揃う欧州馬の撃破と結果への期待

今回のレースには、今年の欧州年度代表馬であるオンブズマンや、昨年の覇者であるカランダガンなど、超強力な外国馬が多数参戦している。日本の代表格である本命馬と対抗馬が、これらの欧州の頂点に立つ馬たちを撃破できるかが焦点となる。

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日曜日に開催される歴史的な一戦の結果は、日本の馬券ファンだけでなく、国際的な競馬ファンにとっても注目すべきものとなる。予想の正しさと、現場の展開がどう結びつくかによって、血統家としての評価や馬券の結果が大きく変わる可能性がある。