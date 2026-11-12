宝塚歌劇団花組「エリザベート」新人公演で光稀れんが初主演 トート役に挑む

宝塚歌劇団花組の新人公演「エリザベート－愛と死の輪舞（ロンド）」で、光稀れんが初主演を務めた。相手役の彩葉ゆめとともに、若手の挑戦と役への向き合い方が舞台に表れた公演の概要を伝える。

宝塚歌劇団 花組の「 エリザベート －愛と死の輪舞（ロンド）」新人公演が12日、兵庫県の 宝塚大劇場 で上演され、入団5年目の108期生である 光稀れん （こうき れん）が初主演を射止めた。相手役は入団3年目の110期生、 彩葉ゆめ （いろは ゆめ）が務めた。彩葉にとっては、今回が2回目の新人公演ヒロインとなる。

「エリザベート」は1992年のウィーン初演以来、世界各国で上演されてきた名作である。オーストリア皇后エリザベートになった一人の少女がたどる数奇な運命を描く作品だ。宝塚版では、死を象徴する黄泉の帝王トートを主人公に据え、エリザベートとの愛を描いている。新人公演の担当は平松結有氏が務めた。

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光稀れんが挑んだトート役と作品への思い

光稀れんは初主演でトート役に挑み、死を象徴する黄泉の帝王を演じた。終演後のカーテンコールでは、本日を迎えるまで自分自身の甘さや課題に何度も向き合ってきたと語った。

光稀は、トート役に取り組む中で不安や葛藤を感じることもあったと明かした。新人公演は若手の団員が主要な役に挑む機会であり、主演者にとっては役の重みを体で受け止める場でもある。光稀の言葉からは、その重圧と正面から向き合ってきた過程がうかがえる。

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光稀にとって「エリザベート」は、宝塚を目指すきっかけになった作品でもある。楽曲「闇が広がる」を聞いて宝塚受験を決意したという。あこがれの作品である一方で、肩の荷が重くなるような大きな作品でもあったと振り返った。

トート役を演じると聞いたときは喜びがあったものの、自分自身を見つめ直す大きなきっかけになるとともに、怖いという恐怖心も感じたという。若手が大作の中心に立つことの意味を、光稀は自分の言葉で受け止めようとしている。

永久輝せあからの言葉が支えになったと光稀れん

光稀れんは、本役の永久輝せあの後ろ姿から大きな力を受け取ったと明かした。永久輝がどれほど大きなものを背負って舞台に立っているかを改めて知り、その姿から学べることは今の自分にとって非常に貴重な経験になっているという。

そうした中で、永久輝からは恐怖心や不安を抱く気持ちを、いつまで持ち続けて舞台に立てるかが大切だという言葉をかけられた。光稀は、その気持ちを認めてもいいし、持ち続けてもいいのだと受け入れることができたと感謝を示した。不安を消すのではなく、抱えたまま舞台に立つという考え方が、光稀の支えになったことがうかがえる。

公演を終えた光稀は、客席からの温かい拍手にエネルギーを受け取ったと話した。まだまだ粗い部分がたくさんあると感じているとしながらも、トートを演じられたことがうれしいと語り、ホッとした表情を浮かべたという。

彩葉ゆめが語った責任とプレッシャー

彩葉ゆめは2回目の新人公演ヒロインとして、エリザベートという作品を任される責任とプレッシャーを感じたと振り返った。観客の反応にも不安があったという。

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それでも彩葉は、満員の客席から受け取ったものが大きかったと語った。慣れ親しんだ客席の風景がこんなにも美しく見えたことに感動したと話し、舞台に立って初めて得られた実感を言葉にしている。

普段から、いろいろな人に稽古場から一人で頑張りすぎていると言われてきたことも、彩葉は明かした。本役の星空美咲からは、エリザベートは周囲に影響を与えて人を変えていく役であり、人に影響を与える力を持たなければならないと助言を受けたという。

東京公演へ向けた彩葉ゆめの課題と今後

彩葉ゆめは、東京公演ではもっと人の力を感じながら、自分も変化していきたいと考えている。物語全体がつながって流れていくようになったらよいと、さらなる役作りへの意欲を示した。

彩葉は、課題に向き合う姿勢を忘れていない。一人で抱え込みがちだったという自己認識を踏まえ、共演者との呼吸や客席とのつながりを重視する方向を見据えている。作品の役割である人への影響という助言を、次の舞台にどう生かすかが今後の焦点になる。

今回の取材内容では、東京公演の具体的な日程や公演の詳細は示されていない。宝塚大劇場での新人公演を終えた光稀れんと彩葉ゆめが、次の舞台でどのような役の深まりを見せるのかが注目される。