自民、日本維新の会両党は２６日、衆院議員定数を比例選で３１議席削減する衆院選挙制度見直し法案について、この日の委員

自民、日本維新の会両党は２６日、衆院議員定数を比例選で３１議席削減する衆院選挙制度見直し法案について、この日の委員会での採決を見送った。 参院で関文部科学相に対する問責決議案が提出されたことを受けたもので、衆院の「３分の２」以上の賛成で再可決できる「６０日ルール」の適用は困難となった。 ２６日の衆院政治改革特別委員会理事会で、与党は改めて同日の採決を提案したが、野党の要求を受け入れ、３０日に質疑を行うことで折り合った。

自民の大野敬太郎・与党筆頭理事は記者団に対し「（野党の要求を）のめるところまでは、しっかりとのんで議論を積み重ねる」と説明した。３０日の委員会で可決し、１２月１日の衆院本会議で可決する日程を目指す。 与党は当初、野党の反対を押し切って２６日の委員会採決を強行し、２７日の本会議で可決させる日程を描いていた。 法案の衆院通過後６０日以内に参院で採決されない場合、衆院で再可決できる「６０日ルール」の適用を視野に入れていたためだ。 定数削減にこだわる維新が、今国会での法案成立を確実にするため、２７日の衆院通過を求めていた。

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だが、６０日ルールの適用に対し、参院自民からは「参院不要論につながる」（幹部）と慎重論が強かった。 野党８党・会派が問責決議案を提出し、政府・与党への批判を強める中で採決を強行すれば、法案を共同提出した国民民主党の反発を招くという懸念も与党内にはあった。 通常国会は１月末までに召集しなければならないため、法案の衆院通過が４日後にずれ込むことで、６０日ルールの適用は難しくなる。１２月１日に衆院通過した場合、今国会の会期を大幅に延長しても、衆院で再可決できるのは１月３０日の土曜日になるためだ。