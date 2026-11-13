宗山が3安打5打点 日本韓国戦9－5勝利

プロ野球チャンピオンシップで日本が韓国を9対5で撃破。宗山が3安打5打点で勝利に貢献し、日本は2連勝を果たした。

アジア プロ野球 チャンピオンシップ第2日の13日、東京ドームで1次リーグ2試合が行われ、日本代表が韓国代表を9対5で下し、2連勝を達成した。

この試合の立役者は、背番号1のショート宗山晃希選手だった。彼は3安打5打点を記録し、チームの勝利を導く中心選手として活躍した。

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宗山選手が決定的なサヨナラ弾

試合は5対5と同点に追い付かれた直後の八回の第5打席で大きく動いた。2死一、二塁という好機で宗山選手が捉えた打球は、歓声に包まれながら右翼席に吸い込まれるホームランとなった。

この3ランはチームの勝ち越しポイントとなり、宿敵・韓国との一戦で勝利へと繋がる重要な役割を果たした。宗山選手は打席に入る際、「集中して打席に入った」と語った。

彼は打球が打った瞬間に「いった」と思い、声を上ずらせながら勝利の喜びを表現した。この一打が試合の勝敗を分ける決定的なmomentとなった。

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正木選手との1番2番コンビの効果

前日の台湾戦でも、ソロを含む3安打を放ちチームの勝利に貢献していた正木大聖選手も、この韓国戦で2本塁打を放った。

正木選手は1番打者として怖い存在となり、井口陽一監督からは「怖い1番打者が自分の前で打席に入ると、やっぱり心強い」と信頼を寄せられた。

対する宗山選手は、正木選手とのコンビネーションを重視し、「日本のショートといえば僕だと言ってもらえるように、その目標に向かって頑張りたい」と力を込めた。

この強力な1番2番コンビが、未来の侍ジャパンを牽引していく存在として期待されている。両選手の連携が日本の攻撃を活性化させた。

井口監督が高く評価した集中力

国際大会では初対戦の投手が多くなる中、宗山選手は早いカウントからでも積極的にスイングする姿勢を見せた。23歳という若さながら、その集中力は井口陽一監督から高く評価された。

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監督は「集中力が素晴らしかった」と宗山選手のプレーを称えた。初球からいいボールが来たら、振る準備をとりあえずするといった mindset が成功につながった。

この日は2試合連続となる2ランを放った正木選手とのバランスも取れており、投手陣へのプレッシャー軽減にも貢献している。両選手の活躍が日本の投手陣を助けた。

次の試合に向けた意気込みと展望

日本は連勝により1次リーグでの首位走行に近づいた。宗山選手と正木選手の強力なバッテリーは、今後の試合でも大きな武器となる。

両選手は次戦に向けてさらに集中力を高める必要がある。特に韓国代表の反撃を警戒しながら、自分たちの野球を貫いていく姿勢が求められる。

宗山選手はショートとしての地位確立を目標に掲げている。正木選手は1番打者としての責任を果たし続ける。この二人の成長が日本の優勝へと繋がる鍵となる。

東京ドームで沸かした熱気は、次の試合でもチームを鼓舞する材料となる。2連勝で迎える次の戦いにおいて、また大きなインパクトを見せることが期待されている。