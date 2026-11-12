宗佑磨、DeNA入りが最有力 横浜愛込め4年大型契約

オリックスの宗佑磨がFA権行使し、DeNA入りが最有力となった。横浜への愛着や4年大型契約が決め手となり、セ・リーグDH制導入後の三塁手補強に大きく貢献する。

オリックスバファローズ の三塁手、 宗佑磨 （そう・たけま）が今オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使し、横浜DeNAベイスターズへの移籍が最も有力であることが12日、明らかになった。

11日から全球団との交渉が解禁された直後、DeNAは即日アタックを行い、4年間の大型契約を提示した。複数球団から調査が進められていた中、DeNAを上回る条件でのオファーがあったにもかかわらず、宗は横浜への強い愛着を理由に入団を決定したと見られる。

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キャリアハイ更新と移籍の背景

宗佑磨は2014年のドラフト2位でオリックスに入団し、この日までに12年間所属球队でプレーしてきた。今季は134試合に出場し、14本塁打と65打点を記録し、いずれもキャリアハイをマークした。2021年から2023年にかけてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得するなど、リーグ3連覇に貢献している。

FA権行使を表明した際、宗は「心が熱くなる方（球団）へ行きたい」と語っており、育ててもらった球団への感謝を持ちつつも、新たな環境での挑戦に意欲を示していた。高校時代を過ごした横浜への愛着が、DeNA入りを後押しした主要因とみられる。

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三塁補強とDH制導入の戦略

DeNAにとって三塁は今オフの重要な補強ポイントの一つだった。木村球団社長兼チーム統括本部長は、野手でも世代交代を考えるべきポジションだと説明し、攻守両面で実績を持つ宗の加入が選手層に厚みをもたらすと期待している。

来季からセ・リーグでもDH制が導入されるため、今季主に三塁を守った宮﨑や筒香らがDHとして起用される可能性がある。これにより、守備固めやスタメン定着の柔軟性が高まり、チーム全体の戦力バランスが改善される見込みだ。

FA獲得の歴史的影響と今後の展望

宗佑磨の正式な入団が決定すれば、DeNAのFA選手獲得は2017年オフの大和以来9年ぶりとなる。この歴史的な移籍は、両球団のファンだけでなく、プロ野球全体にも影響を与える可能性がある。

宗はオリックスで積み重ねた12年間の経験と、横浜への思いを胸に、プロ野球人生の新たな一歩を踏み出そうとしている。来季からはDeNAの戦力として、DH制導入後のセ・リーグで活躍が期待されている。