人気声優の安野希世乃が公式サイトで結婚を発表した。元宝塚女優の麗泉里、元アイドルの宮脇彩花、歌舞伎俳優の上村吉太朗、プロボクサーの寺地拳四朗らもそれぞれ結婚を報告し、業界全体で寿の報告が続いている。

人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」で、波動ねじれ役などを務める声優の 安野希世乃 （37）はこの日、公式サイトで結婚を発表した。

「安野希世乃からのご報告」として「私事ではございますが、このたび、私安野希世乃は結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と喜びの報告。 「これからもその想いを胸に、作品や役柄と真摯に向き合い、ものづくりにまつわる全てにリスペクトをもって、表現者として一層精進してまいります」と誓った。 元宝塚歌劇団の月組娘役で女優の麗泉里（年齢非公表）も、結婚したことを自身のインスタグラムで発表。 白無垢姿で海を眺めるショットとともに、「私ごとですが、この度結婚いたしました」と報告。

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「いつも温かく応援してくださる皆さまには心より感謝しております」と感謝をつづった。 アイドルグループ「Bunny La Crew」の元メンバー・宮脇彩花（30）は、自身のインスタグラムで結婚を報告。

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「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とし、「日頃から温かく応援してくださる皆さまには、心より感謝しております」と感謝を記した。 歌舞伎界からも、“寿”な報告が。 歌舞伎俳優の上村吉太朗（25）が「私事ではございますが、このたび、長年お付き合いをしてまいりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

相手については「学生の頃より親しくし、互いに支え合いながら歩んでまいりました」といい、「私が舞台に立つことをいつもそばで支え、励ましてくださる、かけがえのない存在です」と明かした。 スポーツ界からは、プロボクシングWBO世界スーパーフライ級王者の寺地拳四朗（34＝BMB）がインスタグラムで結婚を発表した。 結婚指輪をはめた2人の手が婚姻届に置かれた写真をアップ。 「今日婚姻届出てきたー 明日からまた頑張っていきましょー」とコメントを添えた。