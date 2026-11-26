京都府南丹市園部町で3月23日に行方不明になった小学6年生の安達結希（ゆき）さん（11）＝事件当時は小学5年生＝の遺体が南丹市の山中で見つかり、死体遺棄容疑で…

京都府南丹市園部町で3月23日に行方不明になった小学6年生の安達結希（ゆき）さん（11）＝事件当時は小学5年生＝の遺体が南丹市の山中で見つかり、死体遺棄容疑で逮捕された父親（養父）で会社員、安達優季（ゆうき）容疑者（37）は、逮捕前の任意の取り調べで「（結希さんを）首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をした。4月19日には、「車で小学校まで送ったが、市内の別の場所に連れて行き殺害した」という趣旨の話をしたことも分かった。

一連の事件では、遺体の「偽装工作」疑惑も浮上。 なぜ殺害と遺棄に至ったのか、動機を追った。 さらに、結希さんの母親が再婚相手の夫の逮捕翌日、女性霊媒師に号泣しながら「共犯者がいるとしか思えません」と漏らしていたとされる経緯にも迫った。

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卒業式に出席するため、父親が車で自宅から約9km離れた園部小学校へ送り、園部小学校のグラウンドに隣接する学童施設の駐車場で降車 この日の登校は5年生と6年生のみで、卒業生の保護者や来賓の出入りが見込まれるイレギュラーな環境 防犯カメラ（グラウンド向け）には父親の車の出入りが映っていたが、降車場面は画角外 付近の防犯カメラにも結希さんの姿は映っておらず、校舎までの約150mの間で足取りが途切れる 別の児童（3月に卒業）がスクールバスで降り、駐車場横の道を通って園部小学校に到着 通常はすぐ保護者に連絡するが、卒業式の慌ただしさもあり、担任は養護教諭に情報共有したものの保護者には連絡せず 親族が園部町内の山中で、行方不明の結希さん本人のものとみられる 「黄色のランリュック」 を発見 ランリュックの発見場所は結希さんの自宅とは異なる方向で、地元住民も「子どもが1人で来るような所ではない」と証言 京都府警がランリュック発見場所の峠道付近の山中を引き続き捜索し、この日で山中の捜索を終了 結希さんが電車やバスなど公共交通機関を利用した記録（3月23日以降）はなしと判明 京都府警が結希さんの自宅に近い南丹市園部町南西部の るり渓谷付近でも引き続き捜索 園部小学校が結希さんと同学年の保護者に説明会で陳謝、位置情報把握機器の活用などの再発防止策を提示 京都府警が午前7時前から約60人態勢で 結希さんの自宅近くの別荘地を含む山中を初めて大規模に捜索 、規制線が張られたが午後5時前に解除、新たな手がかり得られず 捜索現場の別荘地は人気のない別荘がほとんどで、中には「廃墟」のような建物もあった 捜索現場では京都府警の捜査員のほか、科学捜査研究所（科捜研）の技官の姿も目撃される（元産経新聞記者の三枝玄太郎氏証言） 前日（4月7日）に大規模捜索が行われた自宅近くの別荘地付近に、この日捜査員の姿は見られず 結希さんの家族は捜査に全面協力しドライブレコーダーの映像もすべて提供（文春報道） 8日夜に京都府警とみられる車両と刑事らしき男性4人が結希さんの自宅を訪問（ポストセブン報道） 京都府警が約50人態勢で結希さんの自宅と園部小学校の間の山中などで捜索活動を継続 園部小学校から南に約6km離れた神社や公民館が周辺にある山の中では規制線を張り、捜索ではドローンも使用、新たな発表なし 南丹市教育委員会が2026年度中に園部小学校の防犯カメラを増設（死角の通用口など）、他の小中学校でも増設決定 園部小学校が緊急用の携帯電話やGPS機能付きタグの持ち込みを許可（従来は原則禁止） 前日に続き、園部小学校から約6km離れた神社や公民館周辺の山中に規制線、前日から約100m奥へ移動し、捜索範囲が山の中腹まで拡大 園部小学校から南に約6km離れた山中で9日から4日連続でシャベルによる掘り起こし作業 自宅と園部小学校の間の山中（自宅から北に3.6km）で、 結希さんが履いていたものと特徴が似た子ども用の黒色のスニーカーを発見 、京都府警が確認を進めている 京都府警や消防団による捜索は延べ1,400人以上（うち警察官950人以上）の規模に 京都府警が約50人態勢で前日の靴発見地点付近（自宅と園部小学校の間の山中）を捜索 園部小学校から南西に約2kmの林道周辺で 男児とみられる仰向けの状態で倒れた遺体を京都府警の警察官が発見 発見場所は前日に靴が見つかった地点よりも学校に近い位置（靴は自宅から北に3.6km、ランリュックは学校から北西に約3kmの峠道沿い） 遺体は濃紺のフリースとベージュ色の長ズボンを着用、靴下は履いていたが靴は履いていなかった 京都府警幹部によると「埋まっていたとは聞いていない」「事件、事故の両面で調べている」 遺体は結希さんの捜索の過程で見つかったもので、何らかの情報提供があって場所を特定したわけではないとのこと 京都府警は夜に取材に応じ、遺体は小柄だったと明かした上で「子供の可能性は否定できない」と慎重にコメント 服装とチラシ記載の特徴（黒と灰色のフリース、ベージュ色の長ズボン）との類似については明言を避ける これまでに延べ1,450人以上（うち警察官1,000人以上）が投入、情報提供は約360件 遺体が「84」と書かれたトレーナーを着用していたことが判明、結希さんの情報提供チラシに記載された服装の特徴と酷似 遺体の発見場所を捜索した理由、骨折やあざの有無は「回答できない」、着衣の乱れの有無は「捜査に支障があるため差し控える」と京都府警幹部が説明 ランリュックや靴が別々の場所で見つかったことの意味合いについては「お答えできない」 園部小学校が遺体発見を受けて臨時休校の措置（南丹市教育委員会によると児童の心身の状態に配慮） 京都府警が父親（養父）の安達優季容疑者（37・会社員）からも京都府警亀岡署で事情聴取を実施 朝から自宅周辺に規制線が張られ、白い手袋をつけた捜査員が出入りし庭を調べるなどしていた 近隣住民以外は大人も出入りが少ない場所で、靴を履いていない子供が自ら立ち入るのは不自然との見方 京都府警が父親（養父）の優季容疑者を死体遺棄容疑で逮捕（任意同行先の京都府警亀岡署にて） 優季容疑者が結希さんの殺害への関与を認める供述をしていることも判明 （捜査関係者が明らかに） 逮捕容疑は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市園部町の山林のほか市内の某所にも運び込んで隠匿や遺棄した疑い 京都府警が会見で、優季容疑者のスマートフォンなどの行動履歴分析による捜索範囲の絞り込みと、遺体や靴の発見への寄与を説明 逮捕前の任意の取り調べで父親（養父）の優季容疑者が結希さんを「首を絞めつけて殺した」趣旨の供述判明 京都府警が優季容疑者名義の黒っぽい乗用車を自宅から南丹署へ押収、遺体運搬に使われた可能性 ドライブレコーダー解析で3月23日当日、優季容疑者が園部小学校付近まで車を走らせていたことの裏付け判明 優季容疑者が3月23日、園部小学校から母親に結希さんの欠席連絡が入る前に関係先へ 「子供がいなくなった」と電話していたこと が判明 優季容疑者の「遺体を複数カ所に移した」趣旨の供述を踏まえた公衆トイレ周辺の一時的な遺体隠避場所の可能性 優季容疑者の「車で小学校まで送ったが、市内の別の場所に連れて行き殺害した」趣旨の供述判明 行方不明から8日後の3月31日に南丹市内の店舗で優季容疑者とみられる男女2人組による捜索協力チラシの掲示依頼の発覚 結希さんが同級生に 「お父さん大嫌いや」と父親の優季容疑者への拒絶感を漏らし 、父親の話題になると「名前出さんといて」と口にすることもあったと判明 服装： 黄色の帽子、黒と灰色のフリース、胸に「84」の文字があるトレーナー、ベージュ色の長ズボン、黒色のスニーカー ※4月12日に山中で特徴が似た靴が発見 ※4月13日発見遺体が同じトレーナー着用 京都小学生行方不明事件で母親が霊媒師相談 結希さんの母親は、昨年12月に再婚したばかりの夫、優季容疑者が、母親の連れ子の結希さんの遺体遺棄容疑で逮捕された翌日の4月17日、女性の霊媒師に泣きながら、「共犯者がいるとしか思えません」と漏らしていたという。