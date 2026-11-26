SUPER EIGHTの安田章大（42）が26日、都内で舞台「ステージ」（27年1月30日～2月7日、東京・明治座、同2月13日～21日、大阪・新歌舞伎座、同… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

SUPER EIGHT の 安田章大 （42）が26日、都内で舞台「ステージ」（27年1月30日～2月7日、東京・明治座、同2月13日～21日、大阪・新歌舞伎座、同3月13日～28日、福岡・博多座）の制作発表会見に出席した。

安田はタートルネックの上にグレー色の着物、黒のマントコート、ハットという舞台衣装で登場し、「似合っている、似合ってないか分からない（笑い）。2人そろうと、不思議やな」と、助手役を務める南沢奈央（36）とお互いに衣装を見かわした。 博多座、明治座の舞台に立つのは初めて。

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「劇場ごとにファンもいらっしゃいますので、また新しいことをしたのかなと思ってもらうことが楽しみ。 愛され続けるきっかけになれるような作品になれば」と気持ちを込める。 新歌舞伎座はジュニア時代に出演経験があり「17歳くらいの時に、うつみ宮土理さんの後ろに立たせていただいて、覚えている。 また舞台に立てることは幸せです」と喜びを表す。