安田章大が9日に2ndデジタルシングルをリリース 東日本大震災からの15年が完結

SUPER EIGHT安田章大が9日、「ありのままの扉」など2曲収録の2ndデジタルシングルをリリース。東日本大震災からの15年の想いが込められた新曲の詳細と背景を解説します。

5人組グループ SUPER EIGHT のメンバーである 安田章大 による2作目のデジタルシングル「 ありのままの扉 / 人筆描 」のリリース日が、9日であることが正式に決定した。

今年9月11日に1stデジタルシングル「ばっか/まだらびより」でシンガーソングライターとしての活動を開始した安田は、自身の経験や内面の想いを音楽に込めて発信する中で、わずか約1ヶ月足らずで2作目の作品を世に送り出す。

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今作のデジタルシングルには、約15年の歳月をかけて完成に至った楽曲「ありのままの扉」と、グループメンバーへの深い想いを起点に制作された「人筆描」（読み：ひとふでがき）の2曲が収録される。

安田は自身の人生経験や葛藤と真正面から向き合いながら、人間同士つながりの大切さと、未来へ前を向いて歩み続ける理由を描き出した作品となっている。

震災からの15年かけて完成した「ありのままの扉」

安田が制作を手がけた1曲目の「ありのままの扉」は、2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに作成が始められた楽曲である。

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当時、被災地を訪問した際に感じた「なにか力になりたい」という切実な想いと、自分には何もできずにいたもどかしさが、この曲制作の原点となっている。

安田は自身の無力さと向き合いながら歌詞を紡いでいたが、制作の途中で言葉が詰まり、それ以降楽曲は未完成のまま長い年月が経過していた。

その後、新型コロナウイルス禍や安田自身の病気を経験することで、あらためて自分には何ができるのかを問い直す過程で、約15年という歳月をかけて本作は遂に完成に至った。

歌詞だけでなく、楽曲の展開やコード進行にも長い年月の積み重ねが反映されたこの作品には、他者とのつながりを大切にしながら未来を築いていきたいという安田の熱い想いが込められている。

新幹線の中でメンバーの存在を思い描いた「人筆描」

安田が制作したもう1曲の「人筆描」は、今年7月に開催された『EIGHT-JAM FES 2026』の帰りの新幹線の中で、グループメンバーを想いながら書かれた楽曲である。

サビ部分の「なにがなんでも立ち上がる 理由は至ってシンプルで」というフレーズには、メンバーという存在があったからこそ今の自分があるという安田の強い感謝が含まれている。

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さらにその先には、安田を支えてくれるファンの存在があったことも、この楽曲の背景として重要な要素となっている。

安田は「誰かの支えがあるからこそ何度でも立ち上がり、自分の人生を描いていける」という普遍的なメッセージを、飾らないまっすぐな言葉で表現することに成功した。

異なる背景から生まれたこれら2曲だが、「人とのつながりが生きる力となり、未来へと歩み続ける原動力になる」という共通のテーマが両曲に込められている。

安田章大の新たなシンガーソングライターとしての展開

安田章大は、自身の歩みの中で生まれる感情を音楽へと昇華させることで、シンガーソングライターとして新たな表現を聴衆に届けていく。

9日にリリースされる本作「ありのままの扉 / 人筆描」は、安田のアーティストとしての成長と、音楽への深い愛着を感じさせる内容になっている。

これまでの活動を通じて培った感性が凝縮された今回のデジタルシングルから、安田がどのように新たな境地を開拓していくのか注目される。