新潟県弥彦村の自動運転バス「ミコぴょん号」による人身事故などを検証する「弥彦村自動運転バス事業に関する事故等検証委員会」の第３回会合が26日午後1時半、村役場で始まり、検証報告書案の検討に入った。案は、安全対策の不足と村の事業推進体制の両面に課題があったとし、安全性より「実績ア…

冬季の実績だけで本格運行へ移行し、観光地特有の混雑や手動介入の増加などのリスクを軽視していたとも指摘。 オペレーター教育は形式化し、研修計画が体系化されず、記録や到達度の評価も不十分だった。

操作研修が中心で、危機が発生した際の対応や手動介入の訓練が不足していたとした。 冒頭のあいさつで本間芳之村長は、前回の委員会後に委員が事故現場周辺や車両の操作性を確認し、その所感も報告書案に反映させたと説明。 指摘された事故に至る要因や背景を重く受け止め、「今後の行政運営の貴重な教訓、反省材料として生かしてまいく」と述べた。 委員長の宍戸邦久・新潟大学経済科学部長は、自動運転バスについて「地域交通を支える手段としては今後、有力な手段の一つになり得る」としたうえで、適正な活用にはリスク評価と安全対策が必須だと強調。

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事故に真摯に向き合い、さまざまな要因を分析、検証することが、新技術を取り入れる他の自治体への教訓にもなるとの考えを示した。 報告書案は結びで、自動運転バスを、運転手の確保が困難ななかで必要とされる技術の一つと位置付けた。 仮に村が事業を再開・継続する場合には、リスクアセスメントの考え方を踏まえた事業の再構築と、地域住民らに受け入れられる「社会的受容性」の確保に留意すべきだとした。 会合は7月16日、9月30日に続いて3回目。