木原稔官房長官は25日の衆院内閣委員会で、安全保障政策の政府広報に都市伝説系YouTuberのナオキマン氏を起用した件について、動画公開前に氏名や配信テーマの報告を受けていたことを明らかにした。一方で、同氏の過去の発信内容の網羅的チェックは行っていなかったと釈明し、起用は若年層への訴求が目的であり、個人への評価や endorsement を意味するものではないと強調したが、野党側からは陰謀論発信者起用への強い批判が出た。

木原稔 官房長官は25日の衆院内閣委員会で、 安全保障政策 に関する 政府広報 に 都市伝説 や陰謀論を題材とする人気動画投稿者（ユーチューバー）のナオキマン氏を起用したことについて、動画公開前にナオキマン氏の名前や 都市伝説 系の配信者であるとの報告を受けていたことを明らかにした。

国民民主党の森洋介氏の質問に答えた。 木原氏「お墨付き与えるものではない」 木原氏は、動画公開前に内閣府から受けた報告の内容を問われ、「企画競争方式によって実施しているという報告があった。 その上で、この本事業を受託した事業者からは、今回私どもが事業者に対して付した条件というのは主な訴求対象は若年層であるということ、そしてSNS等で様々な情報に接する機会が多い方にお願いしたいということ、そして多くのコンテンツを発信しているという、いわゆるユーチューバーを起用してはどうかということだった」と説明した。

Also read 「ファーミングシミュレーター 25」，フランスの農業機械メーカー「SKY Agriculture」の作業機12種類が登場

続けて、「その際、都市伝説などのテーマで多くのコンテンツを発信している方に参画してもらうかもしれない。 その際に、あえてこれは都市伝説ではないという切り口で発信することによって、行政からの情報にあまり接してこなかった若年層の方々に対して、安全保障への興味関心を持っていただいてはどうかという提案だったと聞いた」と述べた。

「個別名もその際にはうかがったと思う」とも語った。 森氏「明らかに間違っている」 政府はこれまでの説明で、ナオキマン氏の思想信条や過去の発信の網羅的な事前チェックはしていないことを明らかにしている。 森氏は、木原氏がナオキマン氏の名前を聞いていたことを踏まえ、「過去の公開動画も含めて、報告の時に聞いておくことがあるべき姿だった。 陰謀論自体は表現の自由なので悪いことではない。

Advertisement

個人がやるのは問題ないが、政府が政府広報として起用してお墨付きを与える、偽情報、誤情報対策をやっていかなければいけないと政府が言っているなかでこうしたことをするのは明らかに間違っている」と述べ、今後の発信を取りやめるよう求めた。 木原氏は「私はこのユーチューバーを詳細に承知しているわけではないが、都市伝説などのテーマでエンターテイメントとして多くのコンテンツを発信している方だと報告を受けている」と述べた。

若年層への訴求という狙いを改めて説明し「安全保障への興味・関心を持ってもらうために、また、身近な暮らしの課題として分かりやすく伝える工夫を今回講じたものと思っている。 政府広報へ出演したということをもって当該出演者個人の過去の発信や今後の発信にお墨付きを与えるものではない」と述べた。 森氏は改めて再考を求め、次の質問に移った。